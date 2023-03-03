Общество 03.03.2023 в 15:55

Синоптики рассказали о погоде на выходные в Бурятии

В республике местами выпадет снег, ожидается сильный ветер
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Текст: Константин Воронов
Синоптики рассказали о погоде на выходные в Бурятии
По данным синоптиков, 4-5 марта в Бурятии ухудшится погода. Местами ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, 4 марта по Окинскому району - до 21 м/с. На дорогах города и республики накаты, гололедица.

4 марта по республике ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер ночью восточный, днем с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с, по Окинскому району до 21 м/с. Температура ночью -9,-14, местами -19,-24, по Прибайкалью и югу -2,-7. Днем +3, +8, местами -1,-6, по южной половине до +12.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 7-12 м/с. Температура ночью -9,-11, днем +3, +5.

5 марта по республике прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, по южной половине и Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -15,-20, по Прибайкалью и югу 0,-5. Днем 0, +5, местами -5,-10.

В Улан-Удэ пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -6,-8, днем около 0.

Фото: pixabay.com
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