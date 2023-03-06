Общество 06.03.2023 в 10:57

ЛДПР объединит волонтеров Бурятии и всей России в движении «Плечом к плечу»

Лидер партии заявил о создании волонтерского движения, объединяющего патриотов
A- A+
Текст: Иван Иванов
ЛДПР объединит волонтеров Бурятии и всей России в движении «Плечом к плечу»
«Плечом к плечу» - так называет новое движение, созданное партией ЛДПР. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны. Ведь, по его мнению, каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу.

- В России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, - сказал Леонид Слуцкий.

В ЛДПР рассказали, что все началось полгода назад. Тогда к партийцам обратились несколько активисток из движения «Шьем для наших». А сейчас оно объединяет женщин в 150 городах России. Работа кипит ежедневно, едва ли не круглые сутки. Для тех, кто сейчас в зоне СВО, активистки шьют нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки, изготавливают поджиги и окопные свечи.

Большинство участниц не скрывают, что присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт. Вдохновительница проекта, координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова говорит, что с началом СВО она записывала видеоуроки для всех, кто хотел помочь фронту. Потом появился телеграм-канал, где активистки обменивались опытом.

- Женщины по моим мастер-классам абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте. Это так же просто, как сварить борщ, - признается Элина Патыкова. - Сшитые изделия мы отправляем солдатам адресно. Нам важно передавать вещи напрямую. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом.

Также ЛДПР оказывает и другую помощь во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех.

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. Всех таких неравнодушных людей в ЛДПР называют партией Победителей.

Богата неравнодушными патриотами и Бурятия. Жительница Улан-Удэ Оюна Дымшеева для помощи фронту объединила волонтеров по всей республике. Волонтеры в больших и маленьких населенных пунктах изготавливают маскировочные сети, тактические носилки, балаклавы, пятиточечники, бронежилеты, подсумки, обереги.

- Наше волонтерское движение называется «Сила добра 03», и у нас действительно сильные духом люди. Ежедневно они трудятся – кто-то шьет, кто-то вяжет, кто-то плетет сети. Все делают одно большое дело – помогают нашим бойцам, - говорит Оюна Дымшеева. - Несмотря на разные политические взгляды, национальность, религии, все стоят, как говорится, «у станка». Дух патриотизма зашкаливает! Нам помогает очень много людей и организаций. Помогают нам ковать победу и представили ЛДПР. Они помогли нам с материалами, а также с транспортом. Спасибо огромное!

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поблагодарил всех добровольцев, кто уже встал плечом к плечи ради общей победы.

- Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора, - сказал он.

Фото: Родион Севостьянов
Теги
лдпр волонтеры

Все новости

ЛДПР объединит волонтеров Бурятии и всей России в движении «Плечом к плечу»
06.03.2023 в 10:57
В Бурятии резко вырос спрос на руководителей
06.03.2023 в 10:50
В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине председателем ТОСа
06.03.2023 в 09:51
В Бурятии за год выявили более двухсот коррупционных преступлений
06.03.2023 в 09:33
Нововведения для водителей
06.03.2023 в 09:00
В Бурятии простятся с погибшим в Украине отцом пятерых детей
05.03.2023 в 19:27
В Улан-Удэ запустили продажу летних авиабилетов на Ольхон
05.03.2023 в 17:21
В Улан-Удэ ищут 39-летнего мужчину
05.03.2023 в 17:05
В Улан-Удэ из-за снегопада усилили подсыпку улиц
05.03.2023 в 15:57
Строящаяся многоэтажка вспыхнула среди ночи
05.03.2023 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Бурятии резко вырос спрос на руководителей
Растет спрос и на целый ряд других специальностей
06.03.2023 в 10:50
В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине председателем ТОСа
Руслан Тарасов получил смертельное ранение 13 февраля под Угледаром
06.03.2023 в 09:51
Нововведения для водителей
Что поменялось в 2023 году?
06.03.2023 в 09:00
В Улан-Удэ из-за снегопада усилили подсыпку улиц
В городе продолжается уборка и вывоз снега
05.03.2023 в 15:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru