ЛДПР объединит волонтеров Бурятии и всей России в движении «Плечом к плечу»

«Плечом к плечу» - так называет новое движение, созданное партией ЛДПР. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны. Ведь, по его мнению, каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу.- В России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, - сказал Леонид Слуцкий.В ЛДПР рассказали, что все началось полгода назад. Тогда к партийцам обратились несколько активисток из движения «Шьем для наших». А сейчас оно объединяет женщин в 150 городах России. Работа кипит ежедневно, едва ли не круглые сутки. Для тех, кто сейчас в зоне СВО, активистки шьют нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки, изготавливают поджиги и окопные свечи.Большинство участниц не скрывают, что присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт. Вдохновительница проекта, координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова говорит, что с началом СВО она записывала видеоуроки для всех, кто хотел помочь фронту. Потом появился телеграм-канал, где активистки обменивались опытом.- Женщины по моим мастер-классам абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте. Это так же просто, как сварить борщ, - признается Элина Патыкова. - Сшитые изделия мы отправляем солдатам адресно. Нам важно передавать вещи напрямую. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом.Также ЛДПР оказывает и другую помощь во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех.Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. Всех таких неравнодушных людей в ЛДПР называют партией Победителей.Богата неравнодушными патриотами и Бурятия. Жительница Улан-Удэ Оюна Дымшеева для помощи фронту объединила волонтеров по всей республике. Волонтеры в больших и маленьких населенных пунктах изготавливают маскировочные сети, тактические носилки, балаклавы, пятиточечники, бронежилеты, подсумки, обереги.- Наше волонтерское движение называется «Сила добра 03», и у нас действительно сильные духом люди. Ежедневно они трудятся – кто-то шьет, кто-то вяжет, кто-то плетет сети. Все делают одно большое дело – помогают нашим бойцам, - говорит Оюна Дымшеева. - Несмотря на разные политические взгляды, национальность, религии, все стоят, как говорится, «у станка». Дух патриотизма зашкаливает! Нам помогает очень много людей и организаций. Помогают нам ковать победу и представили ЛДПР. Они помогли нам с материалами, а также с транспортом. Спасибо огромное!Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поблагодарил всех добровольцев, кто уже встал плечом к плечи ради общей победы.- Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора, - сказал он.Фото: Родион Севостьянов