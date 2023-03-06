Общество 06.03.2023 в 13:25

На реках Улан-Удэ стали появляться большие «водные линзы»

Перед каникулами родителей просят поговорить с детьми об опасности весеннего льда
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Текст: Петр Санжиев
На реках Улан-Удэ стали появляться большие «водные линзы»
С приходом плюсовых дневных температур в столице Бурятии осложнилась ледовая обстановка. В Улан-Удэ установили более 18 знаков, запрещающих выход и выезд на лед. Особенно опасно близ Поселья, на Дивизионной, у Лазо. В ряде мест береговую линию блокируют бетонными блоками и столбами. Активно работают с рыбаками, ведущими подледный лов рыбы. Идет патрулирование Степной протоки, карьера в Тулунже, района ДК им. Серова и других мест. За последнее время на автомобилистов составлено более полутора десятка протоколов.

Ледовая переправа в микрорайоне Мостовой пока работает, 3 марта там был лед толщиной 70 см. Но надо знать, что весной важна не только толщина, но и структура льда. Весной лед не такой твердый. Сегодня там ситуацию отслеживают ежедневно. Примерно 12 марта в тех местах планируется распиловка льда. После нее переправа будет закрыта. Но все зависит от погоды.

Накануне каникул в школах проводятся «открытые уроки» о безопасности на воде. Также родителей просят разъяснить своим детям опасность льда весной. Ведь на реках уже отмечаются огромные водные проталины. Подходить к ним категорически нельзя.

Сейчас, кстати, Росрыболовство имеет право наложить штраф на автомобилиста, выехавшего на лед, опираясь на материалы фотовидеофиксации. И такие материалы уже поступают.

Фото: «Номер один»
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