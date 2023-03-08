На прошлой неделе в Бурятии были приняты сразу два серьезных решения, касающихся поддержки наших земляков, которые участвуют в специальной военной операции. Первое – ребят освободили от уплаты транспортного налога. Второе – из бюджета республики выделено более 60 млн рублей на закупку техники и обмундирования.Власти Бурятии продолжают наращивать объемы поддержки воинов СВО и их семей.- Выделяем очередную помощь нашим бойцам, находящимся на передовой. Более 60 млн рублей выделили на закупку техники и обмундирования, - написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале на прошлой неделе. - Мужики, мы с вами! Закупаем все по запросам быстро и оперативно. Безопасность и эффективность наших бойцов - наш приоритет. Вместе победим!Это сообщение было опубликовано 2 марта. В нем же длинный список тех, кому отправится поддержка, и перечень того, что будет направлено. Это и экшен-камеры, и тепловизионные прицелы, и тепловизионные монокуляры, и наборы инструментов. Также костюмы различной модификации, сапоги, трекинговые ботинки, квадрокоптеры, система доставки и сброса груза, маскировочные костюмы, наборы инструментов и домкраты для оперативной починки техники в полевых условиях, газоразгруженные ДТК разной модификации, тактические очки, генераторы и «УАЗ»-пикап.Работа по обеспечению наших земляков всем необходимым идет постоянно. Напомним, только за прошлый год общая сумма поддержки составила почти 2 млрд рублей.Помимо поставок в зону СВО, власти Бурятии серьезно подходят и к льготам для военнослужащих и их семей. Так, по инициативе Алексея Цыденова на прошлой неделе Народный Хурал рассмотрел и утвердил законопроект, освобождающий участников спецоперации от уплаты транспортного налога.Льгота будет действовать два года. Не платить транспортный налог можно будет только за одно транспортное средство. Если автомобилей несколько, то придется выбирать.Освобождение от транспортного налога стало продолжением длинной цепочки разнообразных мер поддержки, принятых в Бурятии ранее. Это единовременная выплата от Республики Бурятия; единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО. Оплата за счет средств республиканского бюджета полной стоимости обучения по образовательным программам в государственных образовательных организациях высшего образования на детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность первой группы. Оплата за счет средств республиканского бюджета полной стоимости обучения по образовательным программам в государственных образовательных организациях высшего образования на детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность первой группы.Также доступно бесплатное социальное обслуживание на дому военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, признанных инвалидами вследствие военной травмы, и членам семей погибших военнослужащих. Зачисление в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации - во внеочередном порядке. Предоставление детям участников СВО, погибших или получивших инвалидность первой группы, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления во внеочередном порядке. Бесплатное обеспечение горячим питанием в школах детей участников СВО и бесплатная юридическая помощь.Кроме региональных мер, участникам спецоперации и их семьям доступен и целый пакет федеральных льгот. Такихкак отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.Действуют и трудовые гарантии. Так, на период мобилизации трудовой договор с мобилизованным не прекращается, но приостанавливается, а за работником сохраняется место работы. Период приостановления действия договора засчитают в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.Также мобилизованные, добровольцы и члены их семей смогут воспользоваться кредитными каникулами. Речь о кредитах, выданных до дня участия в специальной военной операции или до подписания контракта добровольцем. Воспользоваться услугой можно по любым потребительским займам и кредитам, а также по ипотеке. Отсрочку предоставят на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Если мобилизованный в это время заболел или получил ранение, льготы продлеваются на срок пребывания в госпитале. Все долги полностью спишут, если военнослужащий погибнет или получит инвалидность первой группы во время СВО.Призванные на военную службу предприниматели, которые являются единственными участниками ООО, получили возможность оформлять кредитные каникулы.В общем, мер поддержки множество. Поэтому, чтобы военнослужащие и члены их семей не запутались, 1 марта на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ правительством России принято решение об упрощении оформления региональных мер социальной поддержки мобилизованным и членам их семей.Как сообщил Михаил Мишустин, теперь региональные органы власти, предоставляющие меры соцподдержки, смогут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами. Это освободит граждан от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.Фото: пресс-служба правительства Бурятии