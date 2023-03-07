Общество 07.03.2023 в 18:29

В Улан-Удэ артисты Русской драмы дарили тюльпаны незнакомкам

Все учреждения министерства культуры Бурятии отметили этот день по-особому
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В Улан-Удэ артисты Русской драмы дарили тюльпаны незнакомкам
В предпраздничный день 7 марта артисты Петр Прозоровский, Роман Гаврилов, Геннадий Попов и Сергей Сигаев вышли на площадь перед Русским драматическим театром им. Н. Бестужева с охапкой тюльпанов и подарили цветы незнакомкам.

Акция «Вам, любимые!» приурочена к празднованию Международного женского дня, когда мужчины разных возрастов и профессий дарят цветы случайным девушкам на улицах, рассказали в пресс-службе театра.



- Ой, это так неожиданно и приятно! – поделилась одна из девушек, представившаяся Ириной. Многие дамы смущались, благодарили, но, получив цветы, шли дальше с улыбками.

- Хотелось бы в этот день дарить тюльпаны всем! С наступающим праздником! – признаются актеры.

Директор театра Наталья Светозарова сказала:

- Женщины подобны прекрасным цветам, которые питает любовь и нежность. Мы желаем всем женщинам ощущать счастье каждого дня и осознавать свое величие, благодаря которому все вокруг меняется к лучшему!

Министр культуры Соелма Дагаева, в свою очередь, подчеркнула, что все подведомственные учреждения министерства культуры Бурятии отметили этот день по-особому, и пожелала всем представительницам прекрасной половины человечества нести красоту и радость вокруг.

Фото: ГРДТ
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