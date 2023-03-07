В Улан-Удэ артисты Русской драмы дарили тюльпаны незнакомкам

В предпраздничный день 7 марта артисты Петр Прозоровский, Роман Гаврилов, Геннадий Попов и Сергей Сигаев вышли на площадь перед Русским драматическим театром им. Н. Бестужева с охапкой тюльпанов и подарили цветы незнакомкам.Акция «Вам, любимые!» приурочена к празднованию Международного женского дня, когда мужчины разных возрастов и профессий дарят цветы случайным девушкам на улицах, рассказали в пресс-службе театра.- Ой, это так неожиданно и приятно! – поделилась одна из девушек, представившаяся Ириной. Многие дамы смущались, благодарили, но, получив цветы, шли дальше с улыбками.- Хотелось бы в этот день дарить тюльпаны всем! С наступающим праздником! – признаются актеры.Директор театра Наталья Светозарова сказала:- Женщины подобны прекрасным цветам, которые питает любовь и нежность. Мы желаем всем женщинам ощущать счастье каждого дня и осознавать свое величие, благодаря которому все вокруг меняется к лучшему!Министр культуры Соелма Дагаева, в свою очередь, подчеркнула, что все подведомственные учреждения министерства культуры Бурятии отметили этот день по-особому, и пожелала всем представительницам прекрасной половины человечества нести красоту и радость вокруг.Фото: ГРДТ