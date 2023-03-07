Общество 07.03.2023 в 18:29
В Улан-Удэ артисты Русской драмы дарили тюльпаны незнакомкам
Все учреждения министерства культуры Бурятии отметили этот день по-особому
Текст: Номер один
В предпраздничный день 7 марта артисты Петр Прозоровский, Роман Гаврилов, Геннадий Попов и Сергей Сигаев вышли на площадь перед Русским драматическим театром им. Н. Бестужева с охапкой тюльпанов и подарили цветы незнакомкам.
Акция «Вам, любимые!» приурочена к празднованию Международного женского дня, когда мужчины разных возрастов и профессий дарят цветы случайным девушкам на улицах, рассказали в пресс-службе театра.
- Ой, это так неожиданно и приятно! – поделилась одна из девушек, представившаяся Ириной. Многие дамы смущались, благодарили, но, получив цветы, шли дальше с улыбками.
- Хотелось бы в этот день дарить тюльпаны всем! С наступающим праздником! – признаются актеры.
Директор театра Наталья Светозарова сказала:
- Женщины подобны прекрасным цветам, которые питает любовь и нежность. Мы желаем всем женщинам ощущать счастье каждого дня и осознавать свое величие, благодаря которому все вокруг меняется к лучшему!
Министр культуры Соелма Дагаева, в свою очередь, подчеркнула, что все подведомственные учреждения министерства культуры Бурятии отметили этот день по-особому, и пожелала всем представительницам прекрасной половины человечества нести красоту и радость вокруг.
Фото: ГРДТ
Акция «Вам, любимые!» приурочена к празднованию Международного женского дня, когда мужчины разных возрастов и профессий дарят цветы случайным девушкам на улицах, рассказали в пресс-службе театра.
- Ой, это так неожиданно и приятно! – поделилась одна из девушек, представившаяся Ириной. Многие дамы смущались, благодарили, но, получив цветы, шли дальше с улыбками.
- Хотелось бы в этот день дарить тюльпаны всем! С наступающим праздником! – признаются актеры.
Директор театра Наталья Светозарова сказала:
- Женщины подобны прекрасным цветам, которые питает любовь и нежность. Мы желаем всем женщинам ощущать счастье каждого дня и осознавать свое величие, благодаря которому все вокруг меняется к лучшему!
Министр культуры Соелма Дагаева, в свою очередь, подчеркнула, что все подведомственные учреждения министерства культуры Бурятии отметили этот день по-особому, и пожелала всем представительницам прекрасной половины человечества нести красоту и радость вокруг.
Фото: ГРДТ
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