Общество 08.03.2023 в 15:02
«Вы - наша главная ценность и счастье!»
Алексей Цыденов поздравил женщин республики с 8 марта
Текст: Номер один
Дорогие наши женщины, мамы, жены, бабушки, сестры, доченьки, друзья, коллеги по работе!
Вы - начало начал, вы даете жизнь, посвящаете себя целиком и полностью детям, семье, нам, мужчинам. Вы - наша главная ценность и счастье! И наша главная, первостепенная задача всех мужчин - помогать вам, обеспечивать всем необходимым, заботиться и оберегать вас. Любить!
Вы - наполняете наш дом светом и любовью. Ради вас мы растем, развиваемся, учимся и достигаем успехов, сражаемся и защищаем.
Сегодня, когда наши воины отстаивают будущее страны, вы создаете им надежный и сильный тыл.
Своей заботой и поддержкой вы ведете своих мужчин к победе, проявляя такую же стойкость и самоотверженность.
В этот день мы отдаем дань восхищения вашей силе, красоте, мудрости, доброте и терпению. Дорогие женщины! Примите самые тёплые поздравления с 8 марта!
Желаю вам доброго здравия, любви, пусть у ваших близких все будет хорошо! Пусть спокойствие, радость и счастье всегда сопутствуют вам! С праздником, дорогие наши женщины!
Фото: egov-buryatia.ru
Вы - начало начал, вы даете жизнь, посвящаете себя целиком и полностью детям, семье, нам, мужчинам. Вы - наша главная ценность и счастье! И наша главная, первостепенная задача всех мужчин - помогать вам, обеспечивать всем необходимым, заботиться и оберегать вас. Любить!
Вы - наполняете наш дом светом и любовью. Ради вас мы растем, развиваемся, учимся и достигаем успехов, сражаемся и защищаем.
Сегодня, когда наши воины отстаивают будущее страны, вы создаете им надежный и сильный тыл.
Своей заботой и поддержкой вы ведете своих мужчин к победе, проявляя такую же стойкость и самоотверженность.
В этот день мы отдаем дань восхищения вашей силе, красоте, мудрости, доброте и терпению. Дорогие женщины! Примите самые тёплые поздравления с 8 марта!
Желаю вам доброго здравия, любви, пусть у ваших близких все будет хорошо! Пусть спокойствие, радость и счастье всегда сопутствуют вам! С праздником, дорогие наши женщины!
Фото: egov-buryatia.ru
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