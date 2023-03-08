Вы - начало начал, вы даете жизнь, посвящаете себя целиком и полностью детям, семье, нам, мужчинам. Вы - наша главная ценность и счастье! И наша главная, первостепенная задача всех мужчин - помогать вам, обеспечивать всем необходимым, заботиться и оберегать вас. Любить!Вы - наполняете наш дом светом и любовью. Ради вас мы растем, развиваемся, учимся и достигаем успехов, сражаемся и защищаем.Сегодня, когда наши воины отстаивают будущее страны, вы создаете им надежный и сильный тыл.Своей заботой и поддержкой вы ведете своих мужчин к победе, проявляя такую же стойкость и самоотверженность.В этот день мы отдаем дань восхищения вашей силе, красоте, мудрости, доброте и терпению. Дорогие женщины! Примите самые тёплые поздравления с 8 марта!Фото: egov-buryatia.ru