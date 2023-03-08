Общество 08.03.2023 в 18:42
Мужчины и женщины: торжество равенства
Лишь в отдельных общественных сферах сохраняется гендерный дисбаланс
Текст: Номер один
Ситуация с восприятием гендерного равенства улучшилась за почти два десятилетия, сегодня большая часть россиян убеждена, что женщины имеют столько же прав и возможностей, сколько и мужчины. Однако в отдельных общественных сферах сохраняется гендерный дисбаланс, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса о том, что думают россияне о равенстве полов в современной России.
Существует много индикаторов гендерного неравенства, но чем и как определяется гендерное равенство – вопрос сложный. Одним из таких показателей является то, как сами граждане оценивают ситуацию с равенством прав и возможностей для обоих полов, чувствуют ли мужчины и женщины, что имеют равные права во всех сферах общественной жизни или нет.
Сегодня большинство россиян считают, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, как и мужчин – 61%. Ситуация в этой сфере становится благополучнее, с 2003 г. показатель вырос на 11%. Одновременно с этим сокращается процент россиян, отмечающих, что у женщин прав и возможностей меньше, чем у мужчин: если в 2003 г. так думали 40%, то в наши дни показатель заметно сократился – 24%. При этом каждый десятый (11%) выбрал вариант «женщины имеют больше прав и возможностей, чем мужчины», эта группа россиян практически не увеличилась (2003 г. – 7%, 2009 г. – 10%).
Мужчины и женщины на работе…
Гендерное равенство предполагает равные права и равные обязанности мужчин и женщин во всех сферах общества. Однако фактически наличие большего числа возможностей у мужчин или женщин в различных социальных институтах обусловлено рядом исторических, культурных, национальных, религиозных и иных причин.
Одним из таких факторов является и общественное мнение, приписывающее определенные неформальные нормы поведения полам. В том числе поэтому представительство женщин в сфере управления остается недостаточным, в обществе до сих пор устойчивы представления о том, что мужчина лучше справляется с функциями руководителя, сегодня так думают 41% россиян, и за последние годы этот показатель увеличился (+ 5 п.п. к 2004 г. и +11.п. к 2007 г.). При этом такую позицию разделяют в равной степени и мужчины, и женщины (43% и 40%), косвенно это подтверждает тезис о том, что гендерное неравенство – это не то, как думают мужчины о женщинах, а то, как думают женщины о себе.
Мнение о том, что и мужчины, и женщины в равной степени бывают хорошими руководителями разделяют 47% россиян, то есть каждый второй. Если представления россиян о роли мужчин и женщин в управлении остаются устойчивыми, то представления о том, кто является лучшим работником, за последние годы изменились в сторону гендерного равенства: сегодня 73% наших сограждан полагают, что представители обоих полов в равной степени могут быть хорошими работниками (+9 п.п. к 2004 г.; +8 п.п. к 2007 г.). За это время процент россиян, считающих, что женщины более хорошие работники, чем мужчины, сократился на 10 п.п. (2023 г. – 10%, 2004 г. и 2007 г. – по 20%); называют лучшими работниками мужчин 13%, этот показатель не изменился.
… и дома
Семья, воспитание детей и домохозяйство традиционно воспринимаются как «женские» сферы. Однако большинство россиян сегодня считают, что быть хорошим родителем могут как женщины, так и мужчины – 66%, и эта позиция в обществе за последние годы укрепилась (+7 п.п к 2004 г.; +10 п.п. к 2007 г.). В то же время отмечается постепенный уход от восприятия родительства как исключительно женской обязанности, если в 2004-2007 гг. называли женщин лучшими родителями 34-38%, то сегодня таковых стало меньше – 26%. Процент называющих лучшими родителями только мужчин остается минимальным – 2%.
Ведение домашнего хозяйства также для большей части наших сограждан лишено гендерной окраски – хорошим хозяином в своем доме могут быть представители обоих полов, так считают 60%. Лучшими хозяйками называют женщин 26%, а лучшими хозяевами мужчин 8%. Женщины говорят о себе как о хороших родителях чаще, чем так говорят о них мужчины (33% vs. 19%); также они чаще говорят о себе и как о хороших хозяйках (32% vs. 22%).
Фото: unsplash.com
Существует много индикаторов гендерного неравенства, но чем и как определяется гендерное равенство – вопрос сложный. Одним из таких показателей является то, как сами граждане оценивают ситуацию с равенством прав и возможностей для обоих полов, чувствуют ли мужчины и женщины, что имеют равные права во всех сферах общественной жизни или нет.
Сегодня большинство россиян считают, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, как и мужчин – 61%. Ситуация в этой сфере становится благополучнее, с 2003 г. показатель вырос на 11%. Одновременно с этим сокращается процент россиян, отмечающих, что у женщин прав и возможностей меньше, чем у мужчин: если в 2003 г. так думали 40%, то в наши дни показатель заметно сократился – 24%. При этом каждый десятый (11%) выбрал вариант «женщины имеют больше прав и возможностей, чем мужчины», эта группа россиян практически не увеличилась (2003 г. – 7%, 2009 г. – 10%).
Мужчины и женщины на работе…
Гендерное равенство предполагает равные права и равные обязанности мужчин и женщин во всех сферах общества. Однако фактически наличие большего числа возможностей у мужчин или женщин в различных социальных институтах обусловлено рядом исторических, культурных, национальных, религиозных и иных причин.
Одним из таких факторов является и общественное мнение, приписывающее определенные неформальные нормы поведения полам. В том числе поэтому представительство женщин в сфере управления остается недостаточным, в обществе до сих пор устойчивы представления о том, что мужчина лучше справляется с функциями руководителя, сегодня так думают 41% россиян, и за последние годы этот показатель увеличился (+ 5 п.п. к 2004 г. и +11.п. к 2007 г.). При этом такую позицию разделяют в равной степени и мужчины, и женщины (43% и 40%), косвенно это подтверждает тезис о том, что гендерное неравенство – это не то, как думают мужчины о женщинах, а то, как думают женщины о себе.
Мнение о том, что и мужчины, и женщины в равной степени бывают хорошими руководителями разделяют 47% россиян, то есть каждый второй. Если представления россиян о роли мужчин и женщин в управлении остаются устойчивыми, то представления о том, кто является лучшим работником, за последние годы изменились в сторону гендерного равенства: сегодня 73% наших сограждан полагают, что представители обоих полов в равной степени могут быть хорошими работниками (+9 п.п. к 2004 г.; +8 п.п. к 2007 г.). За это время процент россиян, считающих, что женщины более хорошие работники, чем мужчины, сократился на 10 п.п. (2023 г. – 10%, 2004 г. и 2007 г. – по 20%); называют лучшими работниками мужчин 13%, этот показатель не изменился.
… и дома
Семья, воспитание детей и домохозяйство традиционно воспринимаются как «женские» сферы. Однако большинство россиян сегодня считают, что быть хорошим родителем могут как женщины, так и мужчины – 66%, и эта позиция в обществе за последние годы укрепилась (+7 п.п к 2004 г.; +10 п.п. к 2007 г.). В то же время отмечается постепенный уход от восприятия родительства как исключительно женской обязанности, если в 2004-2007 гг. называли женщин лучшими родителями 34-38%, то сегодня таковых стало меньше – 26%. Процент называющих лучшими родителями только мужчин остается минимальным – 2%.
Ведение домашнего хозяйства также для большей части наших сограждан лишено гендерной окраски – хорошим хозяином в своем доме могут быть представители обоих полов, так считают 60%. Лучшими хозяйками называют женщин 26%, а лучшими хозяевами мужчин 8%. Женщины говорят о себе как о хороших родителях чаще, чем так говорят о них мужчины (33% vs. 19%); также они чаще говорят о себе и как о хороших хозяйках (32% vs. 22%).
Фото: unsplash.com