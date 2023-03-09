Бурятия продолжает вооружать КНР

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провелдо досмотр 250 кубометров деревянных осиновых палочек, предназначенных в юго-восточной Азии для сервировки стола и употребления пищи.Деревянные палочки издавна используются в Поднебесной как традиционный столовый прибор. На первую в этом году экспортную партию китайских палочек выдано 5 фитосанитарных сертификатов, сообщили в пресс-службе ведомства.При досмотре подкарантинной продукции в целях получения фитосанитарных сертификатов нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено. Требования страны-импортера российским поставщиком соблюдены.Впрочем, удивляться не приходится. Китайские столовые «приборы» - давний предмет бурятского экспорта в Поднебесную.Фото: 38fsvps.ru