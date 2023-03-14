Общество 14.03.2023 в 21:54

Владимир Путин посетил Улан-Удэнский авиационный завод

В ходе рабочей поездки в Бурятию глава государства ознакомился с деятельностью У-УАЗ
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Владимир Путин посетил Улан-Удэнский авиационный завод
Вместе с заместителем председателя правительства – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и главой региона Алексеем Цыденовым Владимир Путин ознакомился с информационными стендами об истории завода. Пояснения давал управляющий директор предприятия Алексей Козлов, сообщает kremlin.ru.

Президенту показали агрегаты вертолётов и фюзеляжи новых моделей: модификацию гражданского вертолёта Ми-171АЗ и модификацию вертолёта Ка-226 – Ка-226.54. Глава государства побывал также в цехе окончательной сборки и пообщался с рабочими завода.

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (АО «У-УАЗ») – один из ведущих российских производителей вертолётной техники и ключевое предприятие столицы Бурятии, входящее в структуру АО «Вертолёты России». Основанное в 1939 году, сегодня оно обладает полным технологическим комплексом изготовления как вертолётов, так и самолётов.

Фото: скриншот
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