Более десятка домов и два детсада в Улан-Удэ останутся без холодной воды

15 марта в Улан-Удэ отключат холодную воду в домах по улицам Тобольской и Краснофлотской, сообщили в городском «Водоканале». Причина - проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.- ул. Тобольская, 55, 63, 65, 67, 59, 71, 73- ул. Краснофлотская, 2а, 26, 8, 10, 12, 32- Детский сад «Оюна» на ул. Тобольская, 51- Детский сад №91 «Строитель» на ул. Краснофлотская, 8а- ТГК-14 ЦТП ул. Краснофлотская, 2г- Кафе «Влад» ул. Тобольская, 57г- Стоматологическая поликлиника «Олой» ул. Тобольская, 55а- Кафе «Лова» ул. Тобольская, 55д- Административное здание ул. Тобольская, 65а«Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской: 44-00-00, 44-10-33», - сообщили в «Водоканале».Фото: «Номер один»