Общество 15.03.2023 в 11:52
Более десятка домов и два детсада в Улан-Удэ останутся без холодной воды
«Водоканал» будет устранять аварию на водопроводе по ул. Тобольской
Текст: Константин Воронов
15 марта в Улан-Удэ отключат холодную воду в домах по улицам Тобольской и Краснофлотской, сообщили в городском «Водоканале». Причина - проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.
Холодной воды не будет с 14:00 до 22:00 по следующим адресам:
- ул. Тобольская, 55, 63, 65, 67, 59, 71, 73
- ул. Краснофлотская, 2а, 26, 8, 10, 12, 32
- Детский сад «Оюна» на ул. Тобольская, 51
- Детский сад №91 «Строитель» на ул. Краснофлотская, 8а
- ТГК-14 ЦТП ул. Краснофлотская, 2г
- Кафе «Влад» ул. Тобольская, 57г
- Стоматологическая поликлиника «Олой» ул. Тобольская, 55а
- Кафе «Лова» ул. Тобольская, 55д
- Административное здание ул. Тобольская, 65а
«Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской: 44-00-00, 44-10-33», - сообщили в «Водоканале».
Фото: «Номер один»
Холодной воды не будет с 14:00 до 22:00 по следующим адресам:
- ул. Тобольская, 55, 63, 65, 67, 59, 71, 73
- ул. Краснофлотская, 2а, 26, 8, 10, 12, 32
- Детский сад «Оюна» на ул. Тобольская, 51
- Детский сад №91 «Строитель» на ул. Краснофлотская, 8а
- ТГК-14 ЦТП ул. Краснофлотская, 2г
- Кафе «Влад» ул. Тобольская, 57г
- Стоматологическая поликлиника «Олой» ул. Тобольская, 55а
- Кафе «Лова» ул. Тобольская, 55д
- Административное здание ул. Тобольская, 65а
«Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской: 44-00-00, 44-10-33», - сообщили в «Водоканале».
Фото: «Номер один»
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