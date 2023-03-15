Общество 15.03.2023 в 11:52

Более десятка домов и два детсада в Улан-Удэ останутся без холодной воды

«Водоканал» будет устранять аварию на водопроводе по ул. Тобольской
A- A+
Текст: Константин Воронов
Более десятка домов и два детсада в Улан-Удэ останутся без холодной воды
15 марта в Улан-Удэ отключат холодную воду в домах по улицам Тобольской и Краснофлотской, сообщили в городском «Водоканале». Причина - проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.

Холодной воды не будет с 14:00 до 22:00 по следующим адресам:

- ул. Тобольская, 55, 63, 65, 67, 59, 71, 73

- ул. Краснофлотская, 2а, 26, 8, 10, 12, 32

- Детский сад «Оюна» на ул. Тобольская, 51

- Детский сад №91 «Строитель» на ул. Краснофлотская, 8а

- ТГК-14 ЦТП ул. Краснофлотская, 2г

- Кафе «Влад» ул. Тобольская, 57г

- Стоматологическая поликлиника «Олой» ул. Тобольская, 55а

- Кафе «Лова» ул. Тобольская, 55д

- Административное здание ул. Тобольская, 65а

«Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской: 44-00-00, 44-10-33», - сообщили в «Водоканале».

Фото: «Номер один»
Теги
отключение

Все новости

В Улан-Удэ с начала года отловили более 1600 бездомных собак
15.03.2023 в 12:51
В районе Бурятии прекратили вывозить мусор
15.03.2023 в 12:51
Транспортную реформу в Улан-Удэ курируют эксперты из Москвы и Перми
15.03.2023 в 12:24
Более десятка домов и два детсада в Улан-Удэ останутся без холодной воды
15.03.2023 в 11:52
Жительница Бурятии взыскала с дорожников ущерб за ДТП
15.03.2023 в 11:13
Для столицы Бурятии президент России выделил проблему чистого воздуха
15.03.2023 в 11:00
В Бурятии оказывают помощь жене мобилизованного с новорожденным ребенком
15.03.2023 в 10:55
Северобайкальск газифицируют с помощью СПГ
15.03.2023 в 10:13
Владимиру Путину рассказали о планах по развитию Северобайкальска
15.03.2023 в 09:53
Винные реки, закусочные берега
15.03.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
В Улан-Удэ с начала года отловили более 1600 бездомных собак
Более 80% из них – хозяйские, находящиеся на самовыгуле, или брошенные
15.03.2023 в 12:51
В районе Бурятии прекратили вывозить мусор
Причина - полигон переполнен
15.03.2023 в 12:51
Жительница Бурятии взыскала с дорожников ущерб за ДТП
Женщина врезалась в кучу щебня, которая лежала на проезжей части
15.03.2023 в 11:13
Для столицы Бурятии президент России выделил проблему чистого воздуха
Экологи объяснили, почему важна реализация мастер-плана развития Улан-Удэ
15.03.2023 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru