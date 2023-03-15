Общество 15.03.2023 в 16:14

Министерство обороны рассказало о награждении военного из Бурятии

За смелые и грамотные действия рядовому Родиону Батуеву вручили медаль Жукова
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Текст: Константин Воронов
Министерство обороны рассказало о награждении военного из Бурятии
Министерство обороны России сообщило о награждении медалью Жукова рядового из Бурятии Родиона Батуева. Его подразделение держало оборону на одном из тактических направлений фронта.

«Противник, стремясь прорвать оборонительный рубеж, открыл артиллерийско-минометный огонь по позициям российских войск, в том числе по местоположению командно-штабной машины. Действовавший в составе подразделения радиотелеграфист рядовой Родион Батуев, рискуя собственной жизнью, бросился спасать специальную технику. Он оперативно свернул средства связи и вывез машину в безопасный район», - сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на Минобороны.

В ходе эвакуации Родион Батуев получил ранение от разорвавшейся артиллерийской мины. Но, несмотря на это, он сумел спасти командно-штабную машину, занять новую позицию и обеспечить подразделение устойчивой связью.

«Благодаря смелым и грамотным действиям рядового Батуева удалось сохранить управление боем и отразить атаку противника», - подчеркнули в министерстве.

Фото: скриншот видео Первого канала
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