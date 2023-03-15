Министерство обороны рассказало о награждении военного из Бурятии

Министерство обороны России сообщило о награждении медалью Жукова рядового из Бурятии Родиона Батуева. Его подразделение держало оборону на одном из тактических направлений фронта.«Противник, стремясь прорвать оборонительный рубеж, открыл артиллерийско-минометный огонь по позициям российских войск, в том числе по местоположению командно-штабной машины. Действовавший в составе подразделения радиотелеграфист рядовой Родион Батуев, рискуя собственной жизнью, бросился спасать специальную технику. Он оперативно свернул средства связи и вывез машину в безопасный район», - сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на Минобороны.В ходе эвакуации Родион Батуев получил ранение от разорвавшейся артиллерийской мины. Но, несмотря на это, он сумел спасти командно-штабную машину, занять новую позицию и обеспечить подразделение устойчивой связью.«Благодаря смелым и грамотным действиям рядового Батуева удалось сохранить управление боем и отразить атаку противника», - подчеркнули в министерстве.Фото: скриншот видео Первого канала