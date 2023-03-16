Цыденов: «Спрос на Байкал растет, дефицит предложения колоссальный»

Полномочный представителя президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Улан-Удэ совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов в области туризма на территории Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.Вице-премьер выделил главные требования, которые должны соблюдаться при реализации инвестпроектов на природных территориях.«Есть некоторые важные аспекты реализации инвестиционных проектов в Бурятии. Прежде всего, они связаны с охраной озера Байкал, с особо охраняемыми природными территориями. Байкал – особая территория, единственное подобное озеро на нашей планете. Надо ли его обустраивать? Конечно, надо. Оборудованные со всеми необходимыми удобствами комплексы наносят меньшую нагрузку природе, чем дикий отдых, который оставляет за собой не очень приятные следы. Наша общая задача – найти такие решения, которые позволят сохранить природу, но в то же время создают условия для отдыха граждан. Нужно найти баланс между экологией и инвестиционной деятельностью», – уточнил Юрий Трутнев.По словам вице-премьера, в настоящее время фиксируется значительный рост спроса на туристические маршруты внутри страны. Это стимулирует инвесторов вкладываться в отрасль.«Мы помогаем инвесторам с инфраструктурой, энергетикой, обеспечиваем проекты землей под застройку. В свою очередь инвесторы должны выполнять свои обязательства, связанные со сроками строительства, количеством номерного фонда, объемом инвестиций. Потребность в отдыхе на территории России существенно растет, и мы должны обеспечить соответствующее предложение», – подчеркнул Юрий Трутнев.В 2022 году количество туристов, разместившихся в коллективных средствах размещения республики, выросло на 40%. А в январе рост составлял 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Мы уверены в проектах, которые сейчас реализуются в туристической отрасли в нашей республике. У нас был негативный опыт с проектами в ОЭЗ в предшествующие годы, когда через суды расторгали соглашения и изымали землю. Сейчас же все инвесторы ведут свои проекты согласно графику, нарушений по срокам у них нет. Турпоток у нас вырос значительно, мы видим, что спрос на Байкал растет, дефицит предложения колоссальный», заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.На совещании с участием инвесторов обсуждался ход реализации проектов в ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань»: строительство гостиницы, термального комплекса и healing-центра Green Flow Baikal, многофункционального культурно-делового центра «Курорт Турка» от «Байкал Эрмитаж», природно-оздоровительного комплекса категории «пять звезд» компании «Космос Отель Байкал», туристического комплекса с арт-объектами компания «АМАР», пляжного курорта «Турклуб Молодость» компании «Молодость.Байкал».Подписано соглашение с ООО «Путник Сибирь» (проект «Грин Флоу Яхт Резорт»), новым резидентом, который занял правый берег участка «Турка».Всего в настоящее время в ОЭЗ «Байкальская гавань» реализуется шесть проектов.Обсуждалось развитие курорта «Горячинск». Для этого будут отремонтированы существующие объекты, предполагается строительство спального корпуса, спа-комплекса с открытым и крытым бассейнами, ресторана, универсального зала для мероприятий, а также шале, юрт и проведение благоустройства территории. Вложения в проект превысят 1,6 млрд рублей.Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» расширяет экопарк «Южный Байкал» по кластерному типу путем создания доминирующей локации Мыс Капитанов. Инвестиции в проект составят 189 млн рублей. Был презентован инвестиционный проект по созданию туристского кластера «Саяны» в селе Выдрино Кабанского района. Компания «Славное море порт» намерена построить отель на 200 номеров.В ходе встречи инвесторы предложили внедрить новые меры поддержки для микробизнеса и малого предпринимательства на Дальнем Востоке и рассмотреть возможность продления программы «Туристический кэшбек» по предоставлению субсидии путешественникам.Сейчас на ТОР «Бурятия» зарегистрировано 14 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. В рамках соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвесторы реализуют проекты в сфере промышленности, медицины, туризма, сельского хозяйства, деревообработки и добычи полезных ископаемых с объемом вложений в размере около 8,5 млрд рублей, создают 1 тыс рабочих мест. Фактически они вложили в экономику региона более 2,6 млрд рублей и создали почти 250 рабочих мест.Были рассмотрены планы компании «ВодоходЪ» по развитию круизного судоходства в акватории озера Байкал. В феврале прошлого года компания провела спуск на лед Байкала судна на воздушной подушке «Бирюса» для проведения первой Байкальской турэкспедиции от компании «Водоходъ». В 2023 году запланировано проведение 26 круизов по озеру.Фото: egov-buryatia.ru