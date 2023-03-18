Общество 18.03.2023 в 13:00

Жительница Улан-Удэ победила в «схватке» за квартиру

Доказывать свое право на недвижимость горожанке пришлось в суде
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Текст: Петр Санжиев
Жительница Улан-Удэ победила в «схватке» за квартиру
Странная история происходит в Улан-Удэ вокруг республиканского Фонда поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Республики Бурятия. Улан-удэнка добилась своего «долевого» жилья только через суд.  

Вышеозвученная организация призвана помогать дольщикам, столкнувшимся с проблемами при строительстве коммерческими застройщиками домов, обеспечить свои права. Фонд  учрежден в 2019 году правительством республики. Он берет на себя хлопоты по окончанию «зависших» строек и предоставлению гражданам их долгожданных «долевых» квартир.

Одна из женщин-дольщиц оказалась так возмущена действиями Фонда по отношению к ней, что выбрала путь активного противоборства с данной организацией. Ведь Фонд, сославшись на федеральное законодательство, решил лишить дольщицу квартиры в доме, который планировался к достройке.

Предметом противостояния стала двухкомнатная квартира площадью 61,8 квадратного метра на четвертом этаже строящегося дома. Многоэтажку начинала строить компания «Промгражданстрой». Строительство должно было закончиться летом 2017 года, но, к сожалению, дом не сдали. Дольщики, кто не захотел ждать достройки дома, начали искать заинтересованных лиц и передавать им свои права на возводимые квартиры.

Одним из таких приобретателей права стала героиня нашей статьи. В 2018 году между ней и первоначальным участником долевого строительства был заключен договор об уступке права по договору участия в долевом строительстве. Горожанка превратилась в дольщицу.

Дела у «Промгражданстроя» шли плохо, компания оказалась в тяжелой экономической ситуации. В итоге в 2020 году застройщика признали банкротом.

Первые «квартирные» проблемы у женщины начались, когда конкурсный управляющий, который вел банкротство, отказался включить ее требования в реестр требований о передаче жилых помещений должника (то есть «Промгражданстроя»).

Только через суд гражданка смогла добиться включения своего требования в указанный реестр.

Процедура того, как надо достраивать «долевые» дома оплошавших застройщиков, отработана в Бурятии до мелочей. Здесь тоже все пошло по накатанной юридической колее и Фонд официально добился перехода контроля над незавершенным домом к нему. Арбитражный суд удовлетворил его заявление о намерении стать приобретателем имущества застройщика АО «Промгражданстрой» и исполнителем обязательства перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства в рамках дела о банкротстве застройщика.

Так почему Фонд не хотел передавать женщине квартиру после того, как он достроит дом? Ведь требование дольщицы включили же в нужный реестр, пусть даже разбирательство о включении длилось довольно долго.

Организация как раз и упирала на длительность разбирательства. Дескать, решение о финансировании мероприятий по окончанию строительства незавершенных объектов «Промгражданстроя» принято Наблюдательным советом публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» (это федеральная структура, созданная РФ) 30 декабря 2020, а решение суда о включении требований дольщицы в реестр требований вышло позже данной даты.

Зато вместо квартиры, провозгласил Фонд, дольщица имеет право получить денежное возмещение. Но женщина хотела получить именно реальную квартиру. Суд первой инстанции в Улан-Удэ выступил на стороне горожанки. Он опирался на иную хронологию.

Во внимание  взята не дата вынесения судебного решения, а дата подачи иска дольщицы о включении в реестр требований. А там расклад по времени был в пользу дольщицы – она обратилась в суд за несколько месяцев до «рубежного» заседания федерального Наблюдательного совета. По поводу же «опоздавшей» даты вынесения вердикта   отмечено, что рассмотрение того дела затянулось не по вине женщины.

В связи с этим Фемида обязала Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Республики Бурятия передать женщине квартиру. Организация подала апелляционную жалобу, но проиграла и во второй инстанции.

История вокруг квартиры вышла некрасивая, и упорство дольщицы в этой долгой «битве» за недвижимость вызывает уважение. Желаем всем, кто считает, что его интересы кто-то ущемил, не бояться отстаивать свою позицию.

Фото: pixabay.com
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