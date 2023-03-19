В Улан-Удэ сегодня празднуют День работников жилищно-коммунального хозяйства

Сегодня у работников сферы ЖКХ профессиональный праздник – День работников жилищно-коммунального хозяйства. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выразил свою благодарность всем причастным к этому празднику:- Жизнь нашего города невозможна без труда сотрудников жилищного-коммунального хозяйства. Слесари, электрики, дворники, сантехники, инженеры, диспетчеры ежедневно, часто без выходных, отвечают за бесперебойную подачу коммунальных услуг, за чистоту в подъездах и во дворах, за порядок на улицах. Мы часто не замечаем, что пользуемся очень чистой и вкусной водой из крана, которая именно в нашем городе доставляется с глубины до 100 метров.Тепло в квартирах, садиках,школах, поликлиниках,офисах,на заводах - это результат большого, общего труда энергетиков и управляющих компаний. А без электроэнергии современную жизнь вообще очень сложно представить. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают и специалисты бытового обслуживания населения, а это коллективы парикмахерских, мастерских, химчисток, ателье, автосервисов. Уважаемые работники сферы ЖКХ и бытового обслуживания, спасибо за добросовестное и ответственное отношение к делу! Уверен, что ваш опыт и преданность профессии помогут и дальше развивать Улан-Удэ! – сказал мэр города.