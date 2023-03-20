Общество 20.03.2023 в 18:08
В образовательных учреждениях Улан-Удэ не нашли опасных устройств
Специалисты-взрывотехники Росгвардии осмотрели 14 объектов образования
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня утром поступило сообщение об угрозах на объектах образования города Улан-Удэ. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования.
Они организовали оцепление прилегающих территорий, а также эвакуацию учащихся и персонала, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра административных зданий 14 государственных бюджетных образовательных учреждений высшего и профессионального образования опасных устройств и предметов не обнаружили.
Фото: Росгвардии
Они организовали оцепление прилегающих территорий, а также эвакуацию учащихся и персонала, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра административных зданий 14 государственных бюджетных образовательных учреждений высшего и профессионального образования опасных устройств и предметов не обнаружили.
Фото: Росгвардии