Общество 21.03.2023 в 14:44
В мэрии Улан-Удэ рассказали, когда воссоединится «разрубленный» город
Для частичного решения проблем с ж/д переездами надо минимум 10 млрд. рублей
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ не очень удобно жить. Изрядная доля неудобств связана с его размещением. Водные преграды, железнодорожные «ветки» да и сам город очень растянут в пространстве.
Товарняки «придушили» Улан-Удэ
Одна из проблем столицы Бурятии – железнодорожные пути, которые «разрубили» город в дополнение к рекам. В 2021 году в «Номер один» был опубликован материал «Разрубленный город», посвященный ситуации с улан-удэнскими железнодорожными переездами. Тогда городские чиновники кивали на федеральный проект «Мосты и путепроводы», заверяя, что работают над вопросом.
С той поры прошло время и стало, по ощущениям, хуже. К наследию истории прибавились свежие нюансы.
После старта специальной военной операции Запад стал отказываться от товаров из России, а та «бросилась» в объятья Азии. Увидев происходящее, Китай ринулся навстречу - занимать ниши, которые освободили западные фирмы, ограничившие свое сотрудничество с Россией.
Причем тут Улан-Удэ? Многие товары перевозят по железной дороге. В 2022 году российско-китайский товарооборот вырос на 29% в сравнении с 2021 годом. Таможня КНР сообщала, что китайский экспорт в Россию вырос на 12,8%. А импорт из России подскочил на 43,4%. В итоге, на Россию пришлось 3% товарооборота КНР со всеми странами мира.
Таким образом, рост перевозок в сторону КНР (и обратно) усугубил положение на переездах города. Даже на официальных заседаниях начали открыто говорить, что составов стало больше, и теперь переезды дольше закрывают для автомобилистов. Вероятно, далее ситуация будет только усугубляться.
На какой стадии находится сегодня решение проблемы? Мэрия Улан-Удэ прояснила текущую картину. Планов, как всегда, громадье и на солидные суммы. К сожалению, конкретно порадоваться особо нечему.
Надежда умирает последней
Мэрия, конечно, осознает, что сейчас ключевая задача по улично-дорожной сети - увеличить ее внутреннюю связанность. Разрубленный город надо собирать.
Одним из главных задуманных объектов является путепровод на ул. Трактовой в районе Читинского переезда (на пути от Элеватора в сторону Центрального ГИБДД). В районе «Абсолюта». Что толку повышать пропускную способность окрестных улиц, если здесь нынешнее «узкое горлышко» шириной меньше 6 метров пропускает в «час пик» - на невысокой скорости - только до тысячи машин в каждом направлении. После открытия нового путепровода поток вырастет в несколько раз.
«В настоящее время администрацией города проведена работа по подготовке схемы расположения земельного участка под путепровод, внесены изменения в Генеральный план города. С целью заключения договора субаренды земельного участка с РЖД в Иркутск направлен пакет необходимых документов, в которых рассматривается регламент взаимодействия», - сообщила на недавнем совещании в Хурале Бурятии заммэра Улан-Удэ Татьяна Матвеева.
Уже выполнен расчет сметной стоимости проектирования объекта на 69,8 млн рублей. В поисках источника финансирования город готовится подать заявку в минтранс Бурятии.
«Проектирование предполагается выполнить в 2024 г., а строительство начать в 2026 г. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ - 2,2 млрд. рублей. Срок строительства, конечно, будет зависеть от финансирования», - отмечает заммэра.
Планы есть по многим точкам.
В районе Мелькомбината хотят построить путепровод на ул. Пищевой (переезд «Почтовый»). В настоящее время заключен муниципальный контракт на разработку технико-экономического обоснования. «Его целью является определение оптимального варианта проектного решения строительства - схемы расположения и увязки с существующей улично-дорожной сетью, состава сооружения, варианты конструктивных схем», - сообщила Татьяна Матвеева.
У «Почтового» придется выкупать земельные участки и прочую недвижимость. Предварительно, потребуется сумма в 94,7 млн рублей. Но после разработки технико-экономического обоснования она может измениться.
Стройку хотят начать в 2026 г., стоимость работ составит 1,4 млрд. рублей.
Дорогое удовольствие
Еще одна задумка - путепровод над железнодорожными путями между ул. Борсоева и Воронежской (мкрн. Стеклозавод). Он уже имеет технико-экономическое обоснование, а от РЖД даже получены техусловия.
«Планируется внесение изменений в Генеральный план города и включение в него путепровода. После этого будет необходимо подготовить документы по формированию земельного участка и заключить договор субаренды с железной дорогой. Имея данный договор, можно будет начинать проектирование объекта», - рассказывают в мэрии Улан-Удэ.
На разработку проектной документации, которую, не исключено, сделают в будущем году, надо около 70 млн рублей, а строительно-монтажные работы ориентировочно оценены в 2,7 млрд. рублей. Но строить начнут не ранее 2027 г. Что до выкупа там земли и имеющейся коммерческой недвижимости, то за них придется выложить не менее 890 млн. рублей! То есть стеклозаводской путепровод будет дорогим. Зато если получится построить, то существующий с советских времен переезд можно будет ликвидировать.
Потребности в возведении нескольких путепроводов сейчас могло бы не быть, если бы их постепенно, равномерно строили в прошлые годы. Но как раз регулярности строительства переездов не ощущается.
Еще один объект в зоне внимания муниципалитета - это строительство путепровода «Комушка». Он задумывается как один из каркасных элементов дорожной сети в связке с третьим мостом через Уду. Плюс он поможет более чем на 20% разгрузить переезд в мкрн. Горького. Если параллельно модернизировать сопутствующие улицы, появится хорошая альтернатива загруженным ул. Терешковой и Бабушкина.
Технико-экономическое обоснование есть, получены техусловия от РЖД. Будут корректировать Генплан, формировать участок под стройку и т. д.
Проектная документация обойдется примерно в 60 млн. Непосредственно строительство пока оценивается в 3,3 млрд. рублей с началом стройки не ранее 2027 г. Строительство капитальных объектов становится все более дорогим. Инфляция, сами понимаете.
Путепровод отправили вдаль
А как, вообще, видится сообщение с «сотыми» кварталами?
«В связи с приоритетным развитием юго-западного направления города, в долгосрочной перспективе необходимо иметь больше одного пересечения с железной дорогой, в разных уровнях. Поэтому принято решение разработать еще и технико-экономическое обоснование по строительству путепровода на месте существующего переезда в мкрн. Горького по ул. Бабушкина», - говорит об этом месте заммэра Татьяна Матвеева.
Будут определять оптимальный вариант строительства с учетом включения в состав объекта трамвайных (!) путей - подземный или надземный. В настоящее время идет процесс отбора разработчика обоснования - запрос котировок.
Немного странно, что расширение возможностей пересечения ж/д пути по направлению в «сотые» властям видится необходимым лишь в «долгосрочной перспективе». На наш взгляд, необходимость давно назрела.
Вообще, раз Генплан включил юго-западные «сотые» кварталы Улан-Удэ в число главных зон перспективной застройки, и эта установка активно реализуется, то сначала надо было кардинально решить вопрос, как жители станут ездить туда и оттуда. И только потом разрешать строить многоэтажку за многоэтажкой. А то получилось печально - телегу поставили впереди лошади. Возвели кучу домов и потом решили, что проблему пересечения ж/д путей ликвидируют в «долгосрочной перспективе». Т. е. когда домов там станет еще больше. Но вопрос «сотых» кварталов выглядит даже актуальнее «стеклозаводского» путепровода, хотя и он тоже необходим.
Пожелаем мэрии, чтобы хотя бы половина изложенных планов стала явью. Да что половина... Появление даже одного из этих путепроводов можно будет назвать успехом для «разрубленного» города. Тем более, что о расширении проезда под ж/д путями между площадью Советов и Элеватором чиновники даже не говорят.
Фото: «Номер один»
Товарняки «придушили» Улан-Удэ
Одна из проблем столицы Бурятии – железнодорожные пути, которые «разрубили» город в дополнение к рекам. В 2021 году в «Номер один» был опубликован материал «Разрубленный город», посвященный ситуации с улан-удэнскими железнодорожными переездами. Тогда городские чиновники кивали на федеральный проект «Мосты и путепроводы», заверяя, что работают над вопросом.
С той поры прошло время и стало, по ощущениям, хуже. К наследию истории прибавились свежие нюансы.
После старта специальной военной операции Запад стал отказываться от товаров из России, а та «бросилась» в объятья Азии. Увидев происходящее, Китай ринулся навстречу - занимать ниши, которые освободили западные фирмы, ограничившие свое сотрудничество с Россией.
Причем тут Улан-Удэ? Многие товары перевозят по железной дороге. В 2022 году российско-китайский товарооборот вырос на 29% в сравнении с 2021 годом. Таможня КНР сообщала, что китайский экспорт в Россию вырос на 12,8%. А импорт из России подскочил на 43,4%. В итоге, на Россию пришлось 3% товарооборота КНР со всеми странами мира.
Таким образом, рост перевозок в сторону КНР (и обратно) усугубил положение на переездах города. Даже на официальных заседаниях начали открыто говорить, что составов стало больше, и теперь переезды дольше закрывают для автомобилистов. Вероятно, далее ситуация будет только усугубляться.
На какой стадии находится сегодня решение проблемы? Мэрия Улан-Удэ прояснила текущую картину. Планов, как всегда, громадье и на солидные суммы. К сожалению, конкретно порадоваться особо нечему.
Надежда умирает последней
Мэрия, конечно, осознает, что сейчас ключевая задача по улично-дорожной сети - увеличить ее внутреннюю связанность. Разрубленный город надо собирать.
Одним из главных задуманных объектов является путепровод на ул. Трактовой в районе Читинского переезда (на пути от Элеватора в сторону Центрального ГИБДД). В районе «Абсолюта». Что толку повышать пропускную способность окрестных улиц, если здесь нынешнее «узкое горлышко» шириной меньше 6 метров пропускает в «час пик» - на невысокой скорости - только до тысячи машин в каждом направлении. После открытия нового путепровода поток вырастет в несколько раз.
«В настоящее время администрацией города проведена работа по подготовке схемы расположения земельного участка под путепровод, внесены изменения в Генеральный план города. С целью заключения договора субаренды земельного участка с РЖД в Иркутск направлен пакет необходимых документов, в которых рассматривается регламент взаимодействия», - сообщила на недавнем совещании в Хурале Бурятии заммэра Улан-Удэ Татьяна Матвеева.
Уже выполнен расчет сметной стоимости проектирования объекта на 69,8 млн рублей. В поисках источника финансирования город готовится подать заявку в минтранс Бурятии.
«Проектирование предполагается выполнить в 2024 г., а строительство начать в 2026 г. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ - 2,2 млрд. рублей. Срок строительства, конечно, будет зависеть от финансирования», - отмечает заммэра.
Планы есть по многим точкам.
В районе Мелькомбината хотят построить путепровод на ул. Пищевой (переезд «Почтовый»). В настоящее время заключен муниципальный контракт на разработку технико-экономического обоснования. «Его целью является определение оптимального варианта проектного решения строительства - схемы расположения и увязки с существующей улично-дорожной сетью, состава сооружения, варианты конструктивных схем», - сообщила Татьяна Матвеева.
У «Почтового» придется выкупать земельные участки и прочую недвижимость. Предварительно, потребуется сумма в 94,7 млн рублей. Но после разработки технико-экономического обоснования она может измениться.
Стройку хотят начать в 2026 г., стоимость работ составит 1,4 млрд. рублей.
Дорогое удовольствие
Еще одна задумка - путепровод над железнодорожными путями между ул. Борсоева и Воронежской (мкрн. Стеклозавод). Он уже имеет технико-экономическое обоснование, а от РЖД даже получены техусловия.
«Планируется внесение изменений в Генеральный план города и включение в него путепровода. После этого будет необходимо подготовить документы по формированию земельного участка и заключить договор субаренды с железной дорогой. Имея данный договор, можно будет начинать проектирование объекта», - рассказывают в мэрии Улан-Удэ.
На разработку проектной документации, которую, не исключено, сделают в будущем году, надо около 70 млн рублей, а строительно-монтажные работы ориентировочно оценены в 2,7 млрд. рублей. Но строить начнут не ранее 2027 г. Что до выкупа там земли и имеющейся коммерческой недвижимости, то за них придется выложить не менее 890 млн. рублей! То есть стеклозаводской путепровод будет дорогим. Зато если получится построить, то существующий с советских времен переезд можно будет ликвидировать.
Потребности в возведении нескольких путепроводов сейчас могло бы не быть, если бы их постепенно, равномерно строили в прошлые годы. Но как раз регулярности строительства переездов не ощущается.
Еще один объект в зоне внимания муниципалитета - это строительство путепровода «Комушка». Он задумывается как один из каркасных элементов дорожной сети в связке с третьим мостом через Уду. Плюс он поможет более чем на 20% разгрузить переезд в мкрн. Горького. Если параллельно модернизировать сопутствующие улицы, появится хорошая альтернатива загруженным ул. Терешковой и Бабушкина.
Технико-экономическое обоснование есть, получены техусловия от РЖД. Будут корректировать Генплан, формировать участок под стройку и т. д.
Проектная документация обойдется примерно в 60 млн. Непосредственно строительство пока оценивается в 3,3 млрд. рублей с началом стройки не ранее 2027 г. Строительство капитальных объектов становится все более дорогим. Инфляция, сами понимаете.
Путепровод отправили вдаль
А как, вообще, видится сообщение с «сотыми» кварталами?
«В связи с приоритетным развитием юго-западного направления города, в долгосрочной перспективе необходимо иметь больше одного пересечения с железной дорогой, в разных уровнях. Поэтому принято решение разработать еще и технико-экономическое обоснование по строительству путепровода на месте существующего переезда в мкрн. Горького по ул. Бабушкина», - говорит об этом месте заммэра Татьяна Матвеева.
Будут определять оптимальный вариант строительства с учетом включения в состав объекта трамвайных (!) путей - подземный или надземный. В настоящее время идет процесс отбора разработчика обоснования - запрос котировок.
Немного странно, что расширение возможностей пересечения ж/д пути по направлению в «сотые» властям видится необходимым лишь в «долгосрочной перспективе». На наш взгляд, необходимость давно назрела.
Вообще, раз Генплан включил юго-западные «сотые» кварталы Улан-Удэ в число главных зон перспективной застройки, и эта установка активно реализуется, то сначала надо было кардинально решить вопрос, как жители станут ездить туда и оттуда. И только потом разрешать строить многоэтажку за многоэтажкой. А то получилось печально - телегу поставили впереди лошади. Возвели кучу домов и потом решили, что проблему пересечения ж/д путей ликвидируют в «долгосрочной перспективе». Т. е. когда домов там станет еще больше. Но вопрос «сотых» кварталов выглядит даже актуальнее «стеклозаводского» путепровода, хотя и он тоже необходим.
Пожелаем мэрии, чтобы хотя бы половина изложенных планов стала явью. Да что половина... Появление даже одного из этих путепроводов можно будет назвать успехом для «разрубленного» города. Тем более, что о расширении проезда под ж/д путями между площадью Советов и Элеватором чиновники даже не говорят.
Фото: «Номер один»