Житель Улан-Удэ два дня возил труп свиньи в багажнике

Как рассказал мужчина, свинью он купил на популярном сайте интернет-объявлений. По предположению горожанина, свинья умерла от отравления солью, так как его мать по советам солила корм для животного. После мужчина два дня возил труп свиньи в багажнике, не зная, куда его деть. Затем решил выбросить тушу в мусорный бак.







22 марта в Управление ветеринарии Бурятии поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина выбросил тушу свиньи в мусорный бак в 102-м квартале Улан-Удэ.«Специалисты ветеринарной службы сразу выехала на место, факт несанкционированного выброса биологических отходов подтвердился. Труп свиньи отправили в республиканскую ветеринарную лабораторию, место обнаружения туши продезинфицировали. По истечении трех часов из ветеринарной лаборатории пришли отрицательные результаты на вирус африканской чумы свиней», - рассказали в ведомстве.Свидетелем выброса трупа свиньи стал дворник, благодаря его показаниям полицейские нашли нарушителя.В связи с произошедшим случаем Управление ветеринарии напоминает о необходимости соблюдения ветеринарных правил и недопустимости выброса биологических отходов и трупов животных на свалки, в мусорные контейнеры, леса и общедоступные места. Это может привести к вспышке особо опасного заболевания.В ведомстве также напомнили, что за ненадлежащую утилизацию биоотходов предусмотрена административная ответственность: штрафы на граждан составляют от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 до 700 тысяч рублей.Фото: Управление ветеринарии Бурятии