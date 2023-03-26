Общество 26.03.2023 в 15:58

МЧС Бурятии советует, как правильно ходить при гололеде

Также спасатели рассказали, как безопасно падать

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Текст: "Номер один"
МЧС Бурятии советует, как правильно ходить при гололеде

В ГУ МЧС по Бурятии рассказали, как безопасно передвигаться в гололед. Он, напомним, образуется из-за перепадов температуры ночью и днем.

Для того чтобы избежать падения и травм при передвижении по скольким улицам необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций:

- надевайте удобную, на устойчивом каблуке, нескользкую обувь;

- выбирайте более безопасный путь, идите там, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

- пересекайте улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помните, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства.

Если вы чувствуете, что равновесие все-таки потеряно, старайтесь присесть, сгруппироваться, приземлиться на бок и перекатиться. Так сила удара уменьшится. Если вы понимаете, что падаете на спину – срочно прижмите подбородок к груди, а руки вытяните вперед. Не откидывайте голову назад, это может привести к серьезному удару затылком.


Фото: "Номер один"

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