Общество 27.03.2023 в 13:14

В Улан-Удэ опять попытаются решить проблему старых шин

В рамках месячника чистоты пройдет акция «Город без покрышек»
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ опять попытаются решить проблему старых шин
В столице Бурятии началась масштабная уборка территории, которая завершится субботником 22 апреля. Одной из частей месячника станет акция «Город без покрышек». Она проводится под эгидой Республиканского мусороперерабатывающего завода. Как известно, ранее акция уже проводилась и принесла определенный результат, но так и не избавила город от этого негативного явления полностью. Подробности новой акции мэрия обещает обнародовать в ближайшее время.

22 апреля полигон отходов будет принимать мусор от участников субботника бесплатно - не более трех кубометров от одного человека. Прием будет проводиться с 8 до 19 часов с двумя техническими перерывами (12-12:30 и 17-17:30). В прошлом году было сдано 3000 кубометров мусора.

В этом году запланировано сдать как минимум такой же объем или даже больше. Число участников субботника планируется на уровне не ниже прошлогодних - 45 тысяч человек. Традиционно на уборку выйдут трудовые коллективы предприятий и организаций, учащиеся учебных заведений, ТОСовцы, экологи. «ЭкоАльянс» намерен убрать три стихийных свалки.

А вот бесплатные мешки под мусор муниципалитет выделять не будет.

Фото: «Номер один»
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