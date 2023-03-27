Общество 27.03.2023 в 14:38

В Бурятии ожидаются ветер и снег

МЧС призывает жителей и гостей республики быть осторожными
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии ожидаются ветер и снег
В Бурятии 28 марта и  в первой половине ночи 29 марта по северной половине республики в зоне атмосферного фронта ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, мокрый снег и снег, заносы, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в указанный период. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов.

Фото: ГУ МЧС по Бурятии
Теги
климат прогноз предупреждение

Все новости

В Бурятии улучшилось состояние упавшей со скалы девочки
27.03.2023 в 15:23
Легкоатлеты-ветераны вернулись в Бурятию с 20 золотыми медалями
27.03.2023 в 15:17
В Бурятии ожидаются ветер и снег
27.03.2023 в 14:38
Буркоопсоюзу поставили «отлично»
27.03.2023 в 14:19
В парках Улан-Удэ установят крытые беседки
27.03.2023 в 13:34
В Бурятии за сутки водители проваливались под лед и попадали в снежные заносы
27.03.2023 в 13:24
В Улан-Удэ опять попытаются решить проблему старых шин
27.03.2023 в 13:14
Цикл профилактических рейдов проходит на переездах ВСЖД
27.03.2023 в 13:04
В Бурятии в селе прощаются с погибшим военнослужащим
27.03.2023 в 12:58
Улан-Удэ готовят к воздушным тревогам
27.03.2023 в 12:39
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
В парках Улан-Удэ установят крытые беседки
Средства на них выделили в рамках программы «Народный бюджет»
27.03.2023 в 13:34
В Улан-Удэ опять попытаются решить проблему старых шин
В рамках месячника чистоты пройдет акция «Город без покрышек»
27.03.2023 в 13:14
Цикл профилактических рейдов проходит на переездах ВСЖД
Водителям рассказывают о последствиях халатности на дороге и несоблюдения ПДД
27.03.2023 в 13:04
Улан-Удэ готовят к воздушным тревогам
Чиновники проверяют подвалы, где от возможных ракет будут прятаться горожане
27.03.2023 в 12:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru