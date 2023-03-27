В Бурятии ожидаются ветер и снег

В Бурятии 28 марта и в первой половине ночи 29 марта по северной половине республики в зоне атмосферного фронта ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, мокрый снег и снег, заносы, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в указанный период. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов.Фото: ГУ МЧС по Бурятии