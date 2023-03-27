Общество 27.03.2023 в 14:38
В Бурятии ожидаются ветер и снег
МЧС призывает жителей и гостей республики быть осторожными
Текст: Номер один
В Бурятии 28 марта и в первой половине ночи 29 марта по северной половине республики в зоне атмосферного фронта ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, мокрый снег и снег, заносы, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в указанный период. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в указанный период. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии
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