Общество 30.03.2023 в 12:00
«Заявления актера Артура Шувалова не соответствуют действительности»
В Улан-Удэ Русский драмтеатр распространил официальное разъяснение по инциденту с актером
Текст: Номер один
«Театру искренне жаль, что зрители стали невольными свидетелями неадекватного поведения актера Артура Шувалова. По данному инциденту будет проведена тщательная проверка». Об этом говорится в официальном заявление дирекции Русского драматического театра, распространенном сегодня в Улан-Удэ.
«Заявления актера Артура Шувалова не соответствуют действительности: актер был занят в спектаклях, полностью получал заработную плату и его жену не увольняли, она сама подала заявление на увольнение. Спектакль «Театр. Изнанка» к списанию не планировался.
Учитывая обстоятельства и характер поступка Артура Шувалова, возможно, попытку показного публичного членовредительства должны квалифицировать медики.
После отстранения от должности бывшего художественного руководителя, Артур Шувалов не был настроен на творческую работу, а только на саботаж, срыв рабочего процесса любой ценой, позволяя себе оскорбительное и хамское поведение.
Заявления и поступок Артура Шувалова, совершенные 29 марта на сцене театра – очередная инсинуация, которой данный артист хочет дестабилизировать ситуацию в театре, сорвать рабочий процесс. Поклон является частью спектакля, целостность которого была нарушена. Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу и противоречит здравому смыслу», - говорится в заявлении.
Документ подписали директор Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева Наталья Светозарова и художественный руководитель ГРДТ Вячеслав Дьяченко.
Как сообщал «Номер один», накануне вечером в Улан-Удэ актер Русского драматического театра Артур Шувалов поранил себя на публике. Это произошло после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) во время выходов артистов на поклоны. Актер пожаловался на нарушения трудового законодательства, но заявил и о том, что «наш зритель достоин умной режиссуры».
Проверку инцидента начала прокуратура Бурятии.
В связи со сложившейся ситуацией в театре отменили пресс-показ спектакля «Живой товар», запланированный на 31 марта.
Фото: minkultrb.ru
«Заявления актера Артура Шувалова не соответствуют действительности: актер был занят в спектаклях, полностью получал заработную плату и его жену не увольняли, она сама подала заявление на увольнение. Спектакль «Театр. Изнанка» к списанию не планировался.
Учитывая обстоятельства и характер поступка Артура Шувалова, возможно, попытку показного публичного членовредительства должны квалифицировать медики.
После отстранения от должности бывшего художественного руководителя, Артур Шувалов не был настроен на творческую работу, а только на саботаж, срыв рабочего процесса любой ценой, позволяя себе оскорбительное и хамское поведение.
Заявления и поступок Артура Шувалова, совершенные 29 марта на сцене театра – очередная инсинуация, которой данный артист хочет дестабилизировать ситуацию в театре, сорвать рабочий процесс. Поклон является частью спектакля, целостность которого была нарушена. Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу и противоречит здравому смыслу», - говорится в заявлении.
Документ подписали директор Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева Наталья Светозарова и художественный руководитель ГРДТ Вячеслав Дьяченко.
Как сообщал «Номер один», накануне вечером в Улан-Удэ актер Русского драматического театра Артур Шувалов поранил себя на публике. Это произошло после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) во время выходов артистов на поклоны. Актер пожаловался на нарушения трудового законодательства, но заявил и о том, что «наш зритель достоин умной режиссуры».
Проверку инцидента начала прокуратура Бурятии.
В связи со сложившейся ситуацией в театре отменили пресс-показ спектакля «Живой товар», запланированный на 31 марта.
Фото: minkultrb.ru