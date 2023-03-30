Общество 30.03.2023 в 12:00

«Заявления актера Артура Шувалова не соответствуют действительности»

В Улан-Удэ Русский драмтеатр распространил официальное разъяснение  по инциденту с актером
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Текст: Номер один
«Заявления актера Артура Шувалова не соответствуют действительности»
«Театру искренне жаль, что зрители стали невольными свидетелями неадекватного поведения актера Артура Шувалова. По данному инциденту будет проведена тщательная проверка». Об этом говорится в официальном заявление дирекции Русского драматического театра, распространенном сегодня в Улан-Удэ.

«Заявления актера Артура Шувалова не соответствуют действительности: актер был занят в спектаклях, полностью получал заработную плату и его жену не увольняли, она сама подала заявление на увольнение. Спектакль «Театр. Изнанка» к списанию не планировался.

Учитывая обстоятельства и характер поступка Артура Шувалова, возможно, попытку показного публичного членовредительства должны квалифицировать медики.

После отстранения от должности бывшего художественного руководителя, Артур Шувалов не был настроен на творческую работу, а только на саботаж, срыв рабочего процесса любой ценой, позволяя себе оскорбительное и хамское поведение.

Заявления и поступок Артура Шувалова, совершенные 29 марта на сцене театра – очередная инсинуация, которой данный артист хочет дестабилизировать ситуацию в театре, сорвать рабочий процесс. Поклон является частью спектакля, целостность которого была нарушена. Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу и противоречит здравому смыслу», - говорится в заявлении.

Документ подписали директор Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева Наталья Светозарова и художественный руководитель ГРДТ Вячеслав Дьяченко.

Как сообщал «Номер один», накануне вечером в Улан-Удэ актер Русского драматического театра Артур Шувалов поранил себя на публике. Это произошло после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) во время выходов артистов на поклоны. Актер пожаловался на нарушения трудового законодательства, но заявил и о том, что «наш зритель достоин умной режиссуры».

Проверку инцидента начала прокуратура Бурятии.

В связи со сложившейся ситуацией в театре отменили пресс-показ спектакля «Живой товар», запланированный на 31 марта.

Фото: minkultrb.ru

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