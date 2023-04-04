Перевод на семейное обучение

Вопрос: «Можно ли перевести ребенка на домашнее обучение?»

Раджана Б.

Ребенок может не посещать уроки в школе, но при этом получать образование. Например, заниматься с родителями, репетиторами или онлайн, а контрольные и экзамены сдавать в любой школе. Это называется семейное обучение. Ответственность за получение знаний несут родители.

Перейти на семейное обучение может любой школьник по желанию. Например, ребенок, который осваивает школьную программу быстрее одноклассников или много занимается спортом.

Как перейти на семейное обучение:

1. Написать заявление в департамент или отдел образования.

2. Отчислиться из школы, в которой ребенок учился.

3. Написать заявление на прикрепление к школе, в которой ребенок будет проходить аттестацию.

Процедура оформления может отличаться в разных регионах.

Что нужно учесть:

- для семейного обучения не обязательно иметь ограничения по состоянию здоровья.

- забрать документы из школы можно в любое время, даже в середине учебного года, вернуться в школу – тоже;

- можно бесплатно пользоваться учебниками из библиотеки школы, к которой ребенок прикреплен для аттестации;

- ученик обязан проходить итоговую аттестацию. При плохих результатах придется вернуться на очную форму обучения.