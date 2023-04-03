Общество 03.04.2023 в 12:54

В Бурятии завели «уголовку» из-за халтурного ремонта за 15 млн рублей в сельской школе

Подтвердились факты хищения стройматериалов во время работ
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии завели «уголовку» из-за халтурного ремонта за 15 млн рублей в сельской школе

Бурятское отделение Общероссийского Народного фронта сообщает, что следователи возбудили уголовное дело из-за некачественного капремонта за 15 миллионов рублей в школе Джидинского района. Речь идет о нашумевшем учебном заведении в селе Желтура.

В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей
01.03.2023 в 11:42
 Как информировал «Номер один», история с Желтуринской СОШ не раз всплывала в медиа-пространстве. Уже третий год учителя вынуждены расставлять ведра по коридорам под протекающий потолок. При этом, ситуация возникла после проведенного капитального ремонта за 15 миллионов рублей. Ранее в СОШ с проверкой приезжала прокуратура.

«Районный прокурор проверил ремонт школы в марте этого года по обращению общественников. На тщательной проверке капремонта школы настаивал Народный фронт с конца прошлого года. В итоге факты некачественной работы подрядчика «Владимирское ФСИН» подтвердились. Более того, подтверждены факты хищения стройматериалов в ходе работ», 

 - рассказали активисты ОНФ.
 Напомним, средства на капремонт выделили в 2019 году.    

«Не были заменены стропила, отсутствует изоспан, в 2020 году начал протекать спортзал. По всей школе пошел грибок. Нет отмосток, сейчас вся вода с улицы течет прямо в здание. По всей школе должны были заменить полы, но заменили только в коридоре. В каждом кабинете некачественные окна, из четырех дверей только одна противопожарная. В смету вошла столовая, но там не были заменены полы», 

- перечисляет на видео ОНФ завхоз школы Татьяна Самойлова.
 Как добавили в сообщении, история уже всплыла на федеральном уровне.

«Надеемся, что виновные понесут наказание. А тем временем, школу готовят к новому капремонту. В районе разрабатывается сметная документация. Новый ремонт необходим из-за того, что в нынешних условиях продолжать учебный процесс нельзя», 

 - добавляют общественники.

Фото: скриншот из видео

 

Теги
ОНФ джидинский район школа коррупция

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