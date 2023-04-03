В Бурятии завели «уголовку» из-за халтурного ремонта за 15 млн рублей в сельской школе

Бурятское отделение Общероссийского Народного фронта сообщает, что следователи возбудили уголовное дело из-за некачественного капремонта за 15 миллионов рублей в школе Джидинского района. Речь идет о нашумевшем учебном заведении в селе Желтура.







Как информировал «Номер один», история с Желтуринской СОШ не раз всплывала в медиа-пространстве. Уже третий год учителя вынуждены расставлять ведра по коридорам под протекающий потолок. При этом, ситуация возникла после проведенного капитального ремонта за 15 миллионов рублей. Ранее в СОШ с проверкой приезжала прокуратура

«Районный прокурор проверил ремонт школы в марте этого года по обращению общественников. На тщательной проверке капремонта школы настаивал Народный фронт с конца прошлого года. В итоге факты некачественной работы подрядчика «Владимирское ФСИН» подтвердились. Более того, подтверждены факты хищения стройматериалов в ходе работ»,

- рассказали активисты ОНФ.



Напомним, средства на капремонт выделили в 2019 году.

«Не были заменены стропила, отсутствует изоспан, в 2020 году начал протекать спортзал. По всей школе пошел грибок. Нет отмосток, сейчас вся вода с улицы течет прямо в здание. По всей школе должны были заменить полы, но заменили только в коридоре. В каждом кабинете некачественные окна, из четырех дверей только одна противопожарная. В смету вошла столовая, но там не были заменены полы»,

- перечисляет на видео ОНФ завхоз школы Татьяна Самойлова.



Как добавили в сообщении, история уже всплыла на федеральном уровне.

«Надеемся, что виновные понесут наказание. А тем временем, школу готовят к новому капремонту. В районе разрабатывается сметная документация. Новый ремонт необходим из-за того, что в нынешних условиях продолжать учебный процесс нельзя»,

- добавляют общественники.



Фото: скриншот из видео