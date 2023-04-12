Вопрос: «Можно ли подать на алименты без развода родителей?»

Елена И.

Да, можно. Оба родителя несут ответственность за воспитание и содержание несовершеннолетних детей. Если один из них устранился от содержания, с него можно взыскать алименты. В том числе до расторжения брака.

Для этого нужно подать иск в суд. Исполнительный лист передать приставу или работодателю. Сумма может быть фиксированной или в процентах от дохода. Алименты можно взыскать в порядке приказного или искового производства. От этого зависит подсудность дела. Требование может рассматривать мировой судья или районный суд по месту жительства ответчика или истца.

Мировой судья рассматривает дела о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов. Например, если заявляется требование о взыскании алиментов на детей в доле от заработка и нет иска об отцовстве, лишении родительских прав.

Районный суд рассматривает иск в следующих случаях:

- взыскание алиментов связано с установлением отцовства;

- одновременно заявлено требование о лишении прав, установлении отцовства, определении места жительства ребенка;

- алименты взыскиваются в твердой сумме или одновременно в долях и твердой сумме;

- будут привлекаться третьи лица;

- должник уже платит алименты на других детей;

- нужно взыскать алименты за период до обращения в суд;

- был судебный приказ, но он отменен на основании заявления от должника.

Заявление должно быть рассмотрено в течение месяца со дня поступления в суд. Сложные дела могут продлеваться не более чем на месяц. Решение суда вступает в силу через месяц со дня принятия. Исполнительный лист выдается сразу после принятия судебного постановления.

В суде нужно доказать, что второй родитель не обеспечивает ребенка. Подойдут такие документы:

- справка, подтверждающая, что заявитель живет с ребенком;

- справка о доходах заявителя;

- больничный по беременности и родам;

- приказ об отпуске по уходу до 3 лет;

- справка о пенсии или инвалидности;

- документы о доходах ответчика.

Кроме алиментов на ребенка женщина может взыскать алименты на свое содержание - если она беременна или ребенку нет 3 лет.