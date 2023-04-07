Общество 07.04.2023 в 14:39

В Бурятии супругам не дают развестись

В республике отсутствуют бланки для разводов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии супругам не дают развестись

Жители нашего региона столкнулись с неординарной проблемой. Выяснилось, что в Хоринском районе женатые пары не могут оформить развод. На ситуацию пожаловались сельчане в локальной группе «Хоринск-инфо 24/7». Однако, оказалось, это касается не только одного района.

«Почему в Хоринском ЗАГС, отсутствуют бланки о разводах? Люди не могут дождаться! Почему люди сами должны узнавать, где есть бланки? Когда приходишь узнавать, пришли ли бланки? Ответ один, их нет в республике! А где они есть тогда?! Как быть, если ждешь уже давно?»

 - вопрошают сельчане.
На обращение ответил руководитель Хоринского районного отдела управления ЗАГС Марина Козлова. Судя по ответу, проблема имеет региональный характер.

«В настоящее время отсутствуют бланки свидетельств о расторжении браков. В республику ориентировочно поступят во второй половине апреля. После распределения по районам направят и в наш район. Дополнительно о поступлении бланков сообщим в вайбер группе», 

- приводят ее ответ в группе.
Корреспондент «Номер один» по этому вопросу позвонил в Управление ЗАГС Бурятии. Но в ведомстве оперативно прокомментировать ситуацию отказались.

Фото: Номер один

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