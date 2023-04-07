Общество 07.04.2023 в 17:19
В Улан-Удэ начала работу выставка Baikal Travel Mart-2023
В ней принимают участие предприниматели Крыма, Якутии, Казахстана и Монголии
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня открылась международная туристская выставка «Baikal Travel Mart-2023».На ней представлены компании и районы из Бурятии, Крыма, Якутии, Казахстана и Монголии. В открытии выставки приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и депутаты Госдумы России во главе с председателем Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаевым, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Туризм для Бурятии – это развитие, возможность нашим людям зарабатывать, лучше жить и развиваться. Мы всех приглашаем к нам в гости. Мы хотим показать красоту нашей природы. Мы хотим показать красоту и глубину нашей культуры. Мы хотим показать нашу богатую историю. И чтобы каждый человек, который приезжал в Бурятию, увозил отсюда только самые теплые и яркие впечатления, и всегда хотел сюда вернуться. Добро пожаловать в Бурятию!», - сказал Алексей Цыденов.
Депутаты Госдумы поблагодарили главу Бурятии и участников за радушный прием.
«Я безумно рад, что оказался в центре такого мероприятия. Я вас хочу поблагодарить за энергетику и атмосферу. Мне впервые очень жаль, что я председатель Комитета по туризму Госдумы, потому что я должен сейчас уйти на «круглый стол» и не смогу посмотреть внимательно все, что здесь на этой выставке приготовили. Но я уверен, что у нас еще будет время ознакомиться отдельно с теми стендами, которые вы сегодня подготовили. То, чем мы займемся на «круглом столе», это тоже очень важно. Мы наверняка придем к тем решениям, которые в ближайшее время позволят и Бурятии и в целом всей нашей стране сделать разительный скачок в развитии внутреннего туризма», - отметил Сангаджи Тарбаев.
На улице и в самом театре Бурятской драмы расположилось свыше 40 различных выставочных стендов и павильонов. Здесь можно познакомиться с лучшими туроператорами России, Монголии и Казахстана приобрести сувениры, продегустировать различные блюда, а также принять участие в мастер-классах.
Шестнадцать районов республики представляют на выставке свой туристический потенциал. Кроме того, присутствующие могут принять участие в акции «Счастливые выходные», где разыграют 15 путевок на отдых в новых модульных отелях Бурятии. Ее проведут предприниматели, построившие модульные отели в республике.
Напомним, выставка Baikal Travel Mart-2023 продлится два дня: 8 апреля в Национальной библиотеке пройдут семинары и круглые столы по поддержке туристической отрасли и продвижению турпродуктов.
Фото: egov-buryatia.ru
«Туризм для Бурятии – это развитие, возможность нашим людям зарабатывать, лучше жить и развиваться. Мы всех приглашаем к нам в гости. Мы хотим показать красоту нашей природы. Мы хотим показать красоту и глубину нашей культуры. Мы хотим показать нашу богатую историю. И чтобы каждый человек, который приезжал в Бурятию, увозил отсюда только самые теплые и яркие впечатления, и всегда хотел сюда вернуться. Добро пожаловать в Бурятию!», - сказал Алексей Цыденов.
Депутаты Госдумы поблагодарили главу Бурятии и участников за радушный прием.
«Я безумно рад, что оказался в центре такого мероприятия. Я вас хочу поблагодарить за энергетику и атмосферу. Мне впервые очень жаль, что я председатель Комитета по туризму Госдумы, потому что я должен сейчас уйти на «круглый стол» и не смогу посмотреть внимательно все, что здесь на этой выставке приготовили. Но я уверен, что у нас еще будет время ознакомиться отдельно с теми стендами, которые вы сегодня подготовили. То, чем мы займемся на «круглом столе», это тоже очень важно. Мы наверняка придем к тем решениям, которые в ближайшее время позволят и Бурятии и в целом всей нашей стране сделать разительный скачок в развитии внутреннего туризма», - отметил Сангаджи Тарбаев.
На улице и в самом театре Бурятской драмы расположилось свыше 40 различных выставочных стендов и павильонов. Здесь можно познакомиться с лучшими туроператорами России, Монголии и Казахстана приобрести сувениры, продегустировать различные блюда, а также принять участие в мастер-классах.
Шестнадцать районов республики представляют на выставке свой туристический потенциал. Кроме того, присутствующие могут принять участие в акции «Счастливые выходные», где разыграют 15 путевок на отдых в новых модульных отелях Бурятии. Ее проведут предприниматели, построившие модульные отели в республике.
Напомним, выставка Baikal Travel Mart-2023 продлится два дня: 8 апреля в Национальной библиотеке пройдут семинары и круглые столы по поддержке туристической отрасли и продвижению турпродуктов.
Фото: egov-buryatia.ru