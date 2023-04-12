Общество 12.04.2023 в 16:09

В Бурятии женщина превратила кулачный бой в ножевой

Когда мужчины дрались, она схватила нож и нанесла им удары противнику своего сожителя
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Текст: Номер один
В Бурятии женщина превратила кулачный бой в ножевой
В Бурятии в поселке Селенгинск 7 апреля утром на улице возле ограды одного из домов было обнаружено тело 44-летнего мужчины с колото-резаными ранениями бедра и ягодицы.  По подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя знакомая покойного. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, покойный вместе с задержанной распивали спиртные напитки в компании других местных жителей, но незадолго до происшествия поссорились. В ходе проведенных допросов женщина дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Ей уже предъявлено обвинение, она взята под стражу.

По данным следствия, обвиняемая проживала в поселке Селенгинск вместе с сожителем. У них в доме 6 апреля собралась компания знакомых местных жителей, с которыми они употребляли спиртные напитки. Ночью на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода женщина поссорилась с одним из гостей. Сожитель вступился за нее и стал драться с мужчиной. В этот момент обвиняемая схватила нож и нанесла им множество ударов в бедро и ягодицу противника.

Затем сожитель отволок потерпевшего на улицу и оставил возле ограды, где мужчина спустя некоторое время скончался от полученных повреждений. Утром его тело обнаружил один из недавних собутыльников, покинувших дом.      

Ведется следствие.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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