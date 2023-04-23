Общество 23.04.2023 в 17:35

«Шашлычный» выходной или нормальные каникулы?

Устроить себе полноценный отпуск в первой декаде мая намерен каждый восьмой работающий
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Текст: Номер один
«Шашлычный» выходной или нормальные каникулы?
Взять отпуск между майскими праздниками, чтобы с учетом выходных получить полноценные каникулы, в этом году собираются 12% работающих россиян. Чаще всего о таких планах сообщают респонденты с доходом выше среднего, сообщает результаты своего исследования опроса портал SuperJob.

В этом году на Праздник весны и труда россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а на День Победы — с 6 по 9 мая. Рабочая неделя между майскими праздниками продлится 4 дня — это время традиционно считается периодом сниженной деловой активности.

Взять отпуск на этот период, чтобы с учетом выходных дней получить полноценные каникулы, собираются 12% россиян. У 68% таких планов нет, а каждый десятый (10%) работает по сменному графику. Еще 10% не определились, как провести начало мая.

Брать отпуск между майскими праздниками чаще планируют респонденты с доходом свыше 80 тыс руб: среди них такие намерения есть у 16%, тогда как среди опрошенных с доходом менее 50 тыс руб — только у 4%. Мужчины чаще женщин устраивают себе полноценные каникулы в первой декаде мая (13% против 10%).

Чуть ранее SuperJob выяснил, что 4 из 10 россиян поддерживают идею сокращения новогодних праздников и увеличения майских: «Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники»; «Пусть будет меньше в январе, многие отчеты сдают и поэтому сидят на работе». А 42% — против инициативы: «Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники»; «Оставьте длинную зимнюю сказку!».

Уровень поддержки законопроекта растет с увеличением возраста опрошенных: 36% среди россиян до 34 лет и 41% среди тех, кто старше 45 лет. Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тыс руб в месяц (45%).

Напомним, инициативы об увеличении выходных дней на майские праздники за счет сокращения новогодних каникул возникают регулярно. Пока все попытки оказывались безуспешными.

Фото: unsplash.com
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