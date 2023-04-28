Общество 28.04.2023 в 17:38

«Смотрите себе в трусы»

Электроник Владимир Торсуев жестко прокомментировал свои долги
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Текст: Номер один
«Смотрите себе в трусы»
Владимира Торсуева и его брата Юрия поклонники легендарного фильма «Приключения Электроника» помнят кудрявыми подростками. Невиданная слава свалилась на киноблизнецов после того, как они сыграли Электроника и Сыроежкина.

Но за 43 года, что прошли с выхода фильма, настолько ярких ролей в кино у них уже не было. Однако есть шанс, что скоро все изменится: Торсуевы снимаются в продолжении приключений Электроника у режиссера Владимира Пасичника. По сюжету прошло 40 лет, робот уже не мальчик, а мужчина старше 50 лет. Но пока пилот еще не закончен, о больших гонорарах говорить не приходится…

Чем же зарабатывают артисты? Например, 21 мая в Новосибирске пройдет спектакль, в котором сыграют Торсуевы. Сюжетом постановки стало опять же продолжение истории Электроника. Но, как говорят Торсуевы, ничего общего с сериалом в спектакле нет.

Еще Владимир и Юрий снялись в фильме «Брат-3», который, правда, жестко раскритиковали поклонники картин с Сергеем Бодровым. Ориентировочно фильм должен выйти этой осенью, но точных сроков нет. Какой гонорар положен Торсуевым за эти съемки, не разглашается.

Живут знаменитые киноблизнецы совсем не в таких хоромах, которыми хвастаются в соцсетях звезды. А в квартире с их 94-летней мамой и супругой Владимира - Лилией.

- Эту квартиру получил наш папа, и мы почти с самого рождения живем именно там. У нас есть две собаки, кошка и два аквариума. Я всегда шучу, что если все суммировать, то у нас квартира восьмикомнатная, - рассказал КП-Новосибирск  Владимир.

Разбирается повзрослевший Электроник и с еще одной проблемой. Судя по базе данных исполнительных производств ФССП, за Владимиром Торсуевым числятся сразу два долга по кредитам. Один - на сумму 179 438 рублей, второй - 180 120 рублей. Получается, артист должен выплатить 359 тысяч рублей. У брата-близнеца Владимира - Юрия Торсуева - долгов, по данным базы, нет.

Зачем Электронику понадобилась крупная сумма? Говорят, что часть средств пошла на оборудование для музыкальной группы «Гараж Сыроежкина». Братья основали ее 12 лет назад, выступают с концертами по всей стране, на фестивалях. Но опять же гонорары у них не как у Киркорова…

Сам Владимир Торсуев разговоры о долгах пресекает:

- Этот вопрос я считаю хамским! Кого это волнует вообще? Пусть те, кто об этом говорит и пишет, считают свои деньги! Передайте им от меня посыл в грубой и нецензурной форме! Можете? - сказал он в интервью КП-Новосибирск.

- Можем…

- Почему это вообще кого-то интересует? Что это, зависть? У меня квартира стоит десятки миллионов, есть несколько машин, и с кем и как я разбираюсь, это мое личное дело. А другие пускай, пардон, смотрят себе в трусы. Можете так и написать!

Фото: Андрей Копалов/Архив «КП»
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