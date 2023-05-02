Общество 02.05.2023 в 16:25
Улан-удэнцев призвали голосовать за благоустройство территорий
Пока в рейтинговом голосовании лидирует сквер «Радуга»
Текст: Константин Воронов
Руководитель проекта «Мусор из головы» и победитель международной премии «МЫВМЕСТЕ-2022» Чингис Болотов призвал жителей Улан-Удэ принять участие в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2024 году. Благоустроенные общественные территории – это залог чистоты и комфорта во всем городе, считает Чингис Болотов.
- Мы заметили, что больше всего мусора или свалок в местах неблагоустроенных, не обозначенных. Там, где нет ограждений, где непонятно, кто следит за территорией. Поэтому я, как человек, который борется с мусором, как общественник, считаю, что благоустраивать общественные территории просто необходимо. Призываю жителей Улан-Удэ проявить интерес, это голосование – индикатор нашего отношения к общественным территориям, к хорошим, красивым местам, которые нуждаются в благоустройстве, - сказал он.
На платформе 03.gorodsreda.ru горожане могут сделать выбор между сквером «Радуга» и Мемориал Победы, а также выбрать наиболее предпочтительный дизайн-проект для обеих территорий.
- Мне лично это голосование рвет душу, потому что эти две территории одинаково дороги для меня – я сам рос на ПВЗ, много времени ходил по скверу «Радуга», видел, как он разрушался, потом его восстанавливали и так далее. А Мемориал Победы – это центр города, это стратегически важный парк – здесь большая проходимость. Наш город становится лучше, но нам нужно делать его еще красивее, так, чтобы не было повода бросить бумажку, чтобы все видели, как хорошо мы относимся к нашим скверам, паркам и другим общественным территориям, - подчеркнул Чингис Болотов.
В настоящий момент на платформе зарегистрировано 15 976 голосов по территориям и дизайн-проектам вместе – это менее пяти процентов от всего населения города старше 14 лет. За сквер «Радуга» проголосовало 6 214 человек, за территорию, прилегающую к Мемориалу Победы – 4 233 человек.
- Голосов, действительно, мало на сегодняшний день. На 2024 год у нас предусмотрены средства по проекту, а на 2025 год пока что финансирование нулевое, поэтому мы опасаемся, что, если мы покажем такую низкую активность, это будет воспринято как незаинтересованность горожан в благоустройстве общественных территорий. Тогда мы можем не получить финансирование. Надеемся, что горожане проявят неравнодушие и проголосуют – так мы сможем продолжать благоустраивать территории и делать город комфортнее, красивее, - рассказала начальник отдела экономического мониторинга Комитета городского хозяйства Елена Заяшникова.
После окончания голосования на общественной комиссии по формированию городской среды будет приниматься решение – какая из двух территорий будет благоустроена. В случае, если количество голосов окажется сопоставимым, обе территории будут включены в адресный план на следующий год.
Голосование продлится до 31 мая на платформе 03.gorodsreda.ru с авторизацией на «Госуслугах». Принимать участие могут все горожане старше 14 лет. Не оставайтесь в стороне, отдайте свой голос!
- Мы заметили, что больше всего мусора или свалок в местах неблагоустроенных, не обозначенных. Там, где нет ограждений, где непонятно, кто следит за территорией. Поэтому я, как человек, который борется с мусором, как общественник, считаю, что благоустраивать общественные территории просто необходимо. Призываю жителей Улан-Удэ проявить интерес, это голосование – индикатор нашего отношения к общественным территориям, к хорошим, красивым местам, которые нуждаются в благоустройстве, - сказал он.
На платформе 03.gorodsreda.ru горожане могут сделать выбор между сквером «Радуга» и Мемориал Победы, а также выбрать наиболее предпочтительный дизайн-проект для обеих территорий.
- Мне лично это голосование рвет душу, потому что эти две территории одинаково дороги для меня – я сам рос на ПВЗ, много времени ходил по скверу «Радуга», видел, как он разрушался, потом его восстанавливали и так далее. А Мемориал Победы – это центр города, это стратегически важный парк – здесь большая проходимость. Наш город становится лучше, но нам нужно делать его еще красивее, так, чтобы не было повода бросить бумажку, чтобы все видели, как хорошо мы относимся к нашим скверам, паркам и другим общественным территориям, - подчеркнул Чингис Болотов.
В настоящий момент на платформе зарегистрировано 15 976 голосов по территориям и дизайн-проектам вместе – это менее пяти процентов от всего населения города старше 14 лет. За сквер «Радуга» проголосовало 6 214 человек, за территорию, прилегающую к Мемориалу Победы – 4 233 человек.
- Голосов, действительно, мало на сегодняшний день. На 2024 год у нас предусмотрены средства по проекту, а на 2025 год пока что финансирование нулевое, поэтому мы опасаемся, что, если мы покажем такую низкую активность, это будет воспринято как незаинтересованность горожан в благоустройстве общественных территорий. Тогда мы можем не получить финансирование. Надеемся, что горожане проявят неравнодушие и проголосуют – так мы сможем продолжать благоустраивать территории и делать город комфортнее, красивее, - рассказала начальник отдела экономического мониторинга Комитета городского хозяйства Елена Заяшникова.
После окончания голосования на общественной комиссии по формированию городской среды будет приниматься решение – какая из двух территорий будет благоустроена. В случае, если количество голосов окажется сопоставимым, обе территории будут включены в адресный план на следующий год.
Голосование продлится до 31 мая на платформе 03.gorodsreda.ru с авторизацией на «Госуслугах». Принимать участие могут все горожане старше 14 лет. Не оставайтесь в стороне, отдайте свой голос!
Тегиблагоустройство