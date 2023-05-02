Общество 02.05.2023 в 16:25

Улан-удэнцев призвали голосовать за благоустройство территорий

Пока в рейтинговом голосовании лидирует сквер «Радуга»
A- A+
Текст: Константин Воронов
Улан-удэнцев призвали голосовать за благоустройство территорий
Руководитель проекта «Мусор из головы» и победитель международной премии «МЫВМЕСТЕ-2022» Чингис Болотов призвал жителей Улан-Удэ принять участие в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2024 году. Благоустроенные общественные территории – это залог чистоты и комфорта во всем городе, считает Чингис Болотов.

- Мы заметили, что больше всего мусора или свалок в местах неблагоустроенных, не обозначенных. Там, где нет ограждений, где непонятно, кто следит за территорией. Поэтому я, как человек, который борется с мусором, как общественник, считаю, что благоустраивать общественные территории просто необходимо. Призываю жителей Улан-Удэ проявить интерес, это голосование – индикатор нашего отношения к общественным территориям, к хорошим, красивым местам, которые нуждаются в благоустройстве, - сказал он.

На платформе 03.gorodsreda.ru горожане могут сделать выбор между сквером «Радуга» и Мемориал Победы, а также выбрать наиболее предпочтительный дизайн-проект для обеих территорий.

- Мне лично это голосование рвет душу, потому что эти две территории одинаково дороги для меня – я сам рос на ПВЗ, много времени ходил по скверу «Радуга», видел, как он разрушался, потом его восстанавливали и так далее. А Мемориал Победы – это центр города, это стратегически важный парк – здесь большая проходимость. Наш город становится лучше, но нам нужно делать его еще красивее, так, чтобы не было повода бросить бумажку, чтобы все видели, как хорошо мы относимся к нашим скверам, паркам и другим общественным территориям, - подчеркнул Чингис Болотов.

В настоящий момент на платформе зарегистрировано 15 976 голосов по территориям и дизайн-проектам вместе – это менее пяти процентов от всего населения города старше 14 лет. За сквер «Радуга» проголосовало 6 214 человек, за территорию, прилегающую к Мемориалу Победы – 4 233 человек.

- Голосов, действительно, мало на сегодняшний день. На 2024 год у нас предусмотрены средства по проекту, а на 2025 год пока что финансирование нулевое, поэтому мы опасаемся, что, если мы покажем такую низкую активность, это будет воспринято как незаинтересованность горожан в благоустройстве общественных территорий. Тогда мы можем не получить финансирование. Надеемся, что горожане проявят неравнодушие и проголосуют – так мы сможем продолжать благоустраивать территории и делать город комфортнее, красивее, - рассказала начальник отдела экономического мониторинга Комитета городского хозяйства Елена Заяшникова.

После окончания голосования на общественной комиссии по формированию городской среды будет приниматься решение – какая из двух территорий будет благоустроена. В случае, если количество голосов окажется сопоставимым, обе территории будут включены в адресный план на следующий год.

Голосование продлится до 31 мая на платформе 03.gorodsreda.ru с авторизацией на «Госуслугах». Принимать участие могут все горожане старше 14 лет. Не оставайтесь в стороне, отдайте свой голос!
Теги
благоустройство

Все новости

В Улан-Удэ лесничие убрали мусор в лесах
02.05.2023 в 16:47
В Бурятии в лесу потерялась женщина
02.05.2023 в 16:31
Тайбоксеры из Бурятии отправятся на первенство мира
02.05.2023 в 16:31
Улан-удэнцев призвали голосовать за благоустройство территорий
02.05.2023 в 16:25
Горсовет Улан-Удэ объявил конкурс ко Дню Победы
02.05.2023 в 16:06
В Улан-Удэ агрессивный алабай может подвести чиновников под статью
02.05.2023 в 15:18
Шахтер из Забайкалья удостоен звания Героя труда России
02.05.2023 в 15:15
В Бурятии 12-летнюю школьницу чуть не отправили в исправительное учреждение из-за кражи телефона
02.05.2023 в 14:34
Пьяный улан-удэнец катался по городу на угнанном автомобиле
02.05.2023 в 14:26
Улан-Удэ сделал очередной шаг к «Городу трудовой доблести»
02.05.2023 в 14:04
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 мая

Читайте также
В Улан-Удэ лесничие убрали мусор в лесах
Горожан просят прекратить бросать отходы на природе
02.05.2023 в 16:47
В Бурятии в лесу потерялась женщина
Вместе с родственниками она собирала шишки, но в точку сбора не вышла
02.05.2023 в 16:31
Горсовет Улан-Удэ объявил конкурс ко Дню Победы
Победителей ждут денежные призы и памятные подарки
02.05.2023 в 16:06
Шахтер из Забайкалья удостоен звания Героя труда России
Эдуард Щербина - горнорабочий очистного забоя подземного рудника №1 Приаргунского горно-химического объединения
02.05.2023 в 15:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru