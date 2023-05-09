В Улан-Удэ изобрели защиту от дронов

- Это большое затруднение. Мы не можем напрямую работать с Китаем. Но радует, что в основе наших устройств частично заложена продукция российского производства. Китайские устройства тоже есть, но нам показалось, что наши все-таки надежнее.





Одной из главных военно-технических особенностей на СВО стало массовое использование дронов. С помощью маленьких летательных аппаратов проводится как разведка, так и непосредственно огневое воздействие. На базе авиационного техникума изготовили прототип комплекса систем подавления беспилотников. Одно устройство обнаруживает дрон, после чего второе устройство лишает его управления. Система выполняет работу на расстоянии до двух километров.Улан-Удэнский авиационный техникум - одно из старейших образовательных учреждений Бурятии. Сейчас в его стенах идет подготовка кадров по восьми специальностям и четырем рабочим профессиям. Одним из направлений подготовки в техникуме является обучение специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Но любая эксплуатация подразумевает как их полезное применение, так и противодействие их вредоносному воздействию. Для этого на базе авиационного техникума специалисты смогли разработать прототипы ружей антидронов и мобильные подавители БПЛА (беспилотный летательный аппарат) для нужд СВО.Впервые об этом стало известно на стратегической сессии «Перспективы развития информационных технологий в Республике Бурятия». Тогда в ней приняло участие более 200 человек. В формате выставки они представили уникальные IT-разработки. Так республика узнала, что в техникуме работают не только с бионическими системами, но и ведут разработки, которые могут применяться в условиях специальной военной операции. Например, были усовершенствованы беспилотники. Теперь дроны могут поднимать груз до пяти килограммов и находиться в полете до 40 минут. Но самое главное, появились прототипы ружей против дронов и мобильных подавителей. Разработки высоко оценил лично глава Бурятии.- Наш авиационный техникум показал инновационный проект - систему подавления беспилотных летательных аппаратов. Она может лишить управления любой дрон на расстоянии до двух километров. Испытывали мы ее три раза в разных организациях. Первые испытания в техникуме проводили на своих аппаратах, затем привлекли к испытаниям аппараты, применяемые в условиях СВО. Во всех случаях прототип успешно подтвердил заявленные характеристики, - говорит замдиректора Борис Дармаев.Собранные прототипы работают, испытания увенчались успехом. Но из чего же они все-таки собраны?Если разбираться подробнее, то защита от беспилотных летательных аппаратов состоит из двух устройств: дрон-детектора и дрон-ружья.- Дрон-детектор работает просто. Когда летит дрон, мы нашим детектором его находим по частотам управления и передачи. Тем самым определяем, с какой стороны к нам приближается беспилотный летательный аппарат и ориентировочную высоту полета, - поясняет Борис Дармаев.Устройство обладает широким диапазоном частот. При использовании дрон-детектора основные частоты сканируются в пределах от 2,4 ГГц до 2,5 ГГц. Стоит дрону появиться в зоне действия прибора, на дисплее возникает импульс различного уровня на выбранной частоте, благодаря этому и становится возможным определение направления на БПЛА.- Чем выше сигнал, тем ближе дрон. По уровню сигнала можно примерно определить, на каком расстоянии находится от тебя беспилотник. Как только оператор с БПЛА находит, с какой стороны приближается дрон, оператор с дрон-ружьем нарушает управление аппаратом, - объясняет замдиректора авиационного техникума.Один аппарат обнаруживает дрон, другой его, говоря простыми словами, ломает.- Когда дрон появляется в поле видимости, на него наводится дрон-ружье. Оператор его включает и «сбивает» дрон. Этот прибор создает сплошную полосу помех, в результате этого нежелательный дрон теряет каналы управления и передачи информации, сигналы спутниковой навигационной системы. В таком случае он либо зависает в воздухе, пока не сядет батарея, либо сразу совершает посадку на землю, - говорит Борис Дармаев.Сбить дрон можно двумя путями. Либо с помощью перекрытия сигнала через облако помех, либо с помощью передачи ложных координат. Техникум пока работает над созданием сплошного поля помех.Стоит отметить, что очень большое значение в вопросе электронных устройств имеет непосредственно программирование. Оно позволяет преодолеть барьеры настроек, заложенных производителями.Улан-Удэнский авиационный техникум вдобавок занимается программированием беспилотных летательных аппаратов. Оно необходимо в первую очередь для обеспечения безопасного управления дронами. Между дроном и пультом происходит постоянный обмен информацией.- Обмен информацией происходит постоянно. Бывает, до 300 раз в секунду этот обмен происходит. Соответственно, есть те, кто перехватывает эти пакеты данных и расшифровывает их. После чего может принести вред оператору и посторонним людям, - констатирует замдиректора.Именно поэтому обладать знаниями в программном обеспечении необходимо. Это позволяет не только обеспечить безопасность, но и повысить эксплуатационные характеристики, увеличить скорость полета, высоту, дальность. Провести целый ряд настроек, заложенных производителем.Плотную работу над комплексом для подавления дронов начали еще осенью. Прототип получился не самый удобный, сейчас ведутся работы над уменьшением габаритов, улучшением эксплуатационных свойств. Для этого необходимо подобрать различные комплектующие детали. К сожалению, в условиях новых реалий приобрести их непросто.Многие запчасти для подобного оборудования в России не производятся. Комплектующие приобретались в первую очередь в зарубежных странах. Однако очередной принятый пакет санкций ввел в действие ограничение поставки в Россию беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, а также средств оптического контроля: видео- и фотокамеры, тепловизоры. Но из-за введенных ограничений возникла большая проблема с приобретением в связи с ростом цен, затрудненной логистикой.- Меньше реагируют на разные шумовые помехи, более качественные и соответствуют всем необходимым характеристикам, - считает Борис Дармаев.На трудность приобретения всех необходимых комплектующих для дронов повлияли не только санкции, но и внутренний курс доллара поставщиков. Он сильно отличается от официального. Плюс определенная часть поставщиков из Китая отказывается поставлять на данный момент в РФ такой товар.Но почему бы не производить комплектующие детали для дронов в России? Это производство сейчас лишь начинает действовать. Но пока предприятиям тяжело на это перенастроиться. Так как это подразумевает под собой немалый объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. А это уже дорогое удовольствие. Для производства деталей необходимо также иметь свою элементную базу. Конкретно в нее входят полупроводниковые элементы, микросхемы, резисторы, конденсаторы и многое другое. Вдобавок нужны специалисты в области электроники, радиосвязи, схемотехники, программисты и другие.Однако бросать начатое здесь не собираются. Но весь вопрос упирается в нехватку финансовых средств и подготовку будущих специалистов.- Мы хотим создать базу для подготовки именно операторов беспилотных летательных аппаратов. Научить ребят летать на разных типах БПЛА в рамках обучения по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Что расширит рамки дисциплин. Сейчас обучаем только на одном типе аппаратов, а мы планируем увеличение до четырех различных видов летательных аппаратов разных производителей. Так как на практике ребята могут столкнуться с новым аппаратом. Но даже если они не будут его знать, то смогут разобраться с принципом работы прибора. Потому что техникум дает основы, которые базируются в проектировании всех летательных аппаратов, - говорит замдиректора авиационного техникума.Прототипы ружей антидронов и мобильных подавителей БПЛА для нужд СВО находятся в работе. Все модели будут еще дорабатываться. Пока техникум занят подбором необходимых комплектующих с учетом ограничения поставки в Россию.- Ищем дополнительные источники финансирования. Потому что это довольно дорогостоящее дело. У нас предварительная смета на создание и доработку прототипов составила примерно 280 тыс. рублей. Эти деньги нужны на комплектующие детали. Мы такими свободными средствами не обладаем. Техникум, соответственно, тоже такой статьи расходов не имеет. Планов коммерциализации нет. Если нам предоставят все необходимые комплектующие, то, конечно, мы будет собирать такие аппараты, - объясняет Борис Дармаев.Уже в мае будет проводиться демонстрационный экзамен, где студенты смогут показать свои навыки программирования, проектирования, настроек, ремонта и диагностики. Обучающиеся Улан-Удэнского авиационного техникума многое проектируют в рамках своих курсовых и дипломных проектов. Разрабатывают квадрокоптеры, гексакоптеры и т. д. Студенты также планируют, для каких задач будут создавать различные технические разработки. Например, для поисково-спасательных операций, решения логистических задач, мониторинга территорий и прочего. Во многих будущих выпускниках техникума уже сегодня заинтересованы силовые ведомства.Фото: «Номер один»