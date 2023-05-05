Из заместителя мэра Улан-Удэ вышел неплохой детектив

– Срубили целый 20-тонный «КамАЗ» деревьев. Сколько времени потребуется, чтобы деревья выросли до таких размеров. Сегодня у нас выездное совещание по благоустройству дворов, и мы буквально бьёмся за каждое дерево с подрядчиком, чтобы они его оставили. А тут целый «КамАЗ» тополей уничтожили без разрешения, – сказал Сергей Гашев.





«Было принято решение произвести негласное наблюдение. В результате выяснилось, что «КамАЗ» вываливал весь строительный мусор на городскую землю в микрорайоне Силикатный, практически, организовав свалку мусора. Факт выброса мусора зафиксирован на телефон», - рассказали в мэрии.





Сегодня во время выездного совещания заместитель мэра - председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев обнаружил на ул. Жердева «КамАЗ», загруженный спиленными крупными деревьями. Разрешение на их вырубку не выдавалось.Прибывший на место начальник Управления административного контроля Цокто Жамсуев выписал ответственным лицам требование на явку в Комитет городского хозяйства для дачи пояснения. Размер ущерба уточняется.Спустя некоторое время грузовик с деревьями проследовал мимо Комитета городского хозяйства в направлении микрорайона Силикатный.На место выехали сотрудники Управления административного контроля, которые зафиксировали нарушение.«По обоим нарушениям будет дана правовая оценка. Минимальный штраф для юридических лиц составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Также материалы будут направлены в Бурприроднадзор для привлечения к ответственности за нанесение ущерба экологии», - отметили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ