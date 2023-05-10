ВСЖД завершила реконструкцию станции Переемная в Бурятии

В Бурятии на станции Переемная Восточно-Сибирской магистрали завершена реконструкция железнодорожной инфраструктуры. В ходе модернизации, которая стала частью инвестпроекта РЖД по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, удлинены четыре станционных пути.Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, теперь они способны вместить грузовые поезда протяженностью до 72 вагонов, что дает дополнительные возможности в регулировке движения составов на грузонапряженном участке Транссиба, в том числе – для беспрепятственного пропуска пассажирских поездов.Всего в рамках реконструкции было уложено более 3,6 км рельсошпальной решетки, 12 новых стрелочных переводов, протянуто более 7 км контактной сети, а также 3,7 км линий связи. Для снижения шумовой нагрузки вдоль путей оборудован специальный экран, протяженностью 1,5 тыс. метров. Учитывая традиционно высокую заснеженность в зимний период, на станции установлена система автоматической пневмообдувки стрелочных переводов.Станция Переемная расположена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории – в непосредственной близости от озера Байкал. Поэтому при проведении работ строго соблюдались все экологические нормы, велось видеонаблюдение, проводились регулярные исследования атмосферного воздуха. Реализация проекта позволила исключить попадание сточных вод в почву: через специальные кювет-траншеи, уложенные вдоль путей, они поступают на локальные очистные сооружения.Добавим, что реконструкция станции завершена в установленные проектом сроки. На время строительства перевозочный процесс не прекращался. Основная цель проведенных работ – освоение дополнительных объемов перевозок по участкам Восточного полигона, а также увеличение провозной способности участков Улан-Удэ – Слюдянка и Слюдянка – Иркутск до 106 пар поездов в сутки.Фото: company.rzd.ru