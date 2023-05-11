Общество 11.05.2023 в 10:00

Торговый центр в Бурятии поймали на использовании «подпольной» котельной

Его заставили вернуться к центральному отоплению
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Торговый центр в Бурятии поймали на использовании «подпольной» котельной
Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор, проводивший проверку в рамках своих полномочий, неожиданно обнаружил, что один из торговых центров использует свою котельную, чего раньше не было.

Изучение ситуации показало, что торговый центр с начала отопительного сезона 2022-2023 гг. прекратил потреблять тепловую энергию от централизованной ресурсоснабжающей организации – стал отапливать свои помещения за счет собственной котельной.

Но проблема состояла в том, что проектная документация, согласно которой был построен центр, не предусматривала возможности строительства и эксплуатации котельной в целях осуществления деятельности торгового объекта. Единственным разрешенным способом отопления являлось централизованное отопление.

Более того, котельная на государственный учет поставлена не была и, вообще, ее размещение не было согласовано соответствующим органом власти (в сфере охраны окружающей среды). Это была фактически «подпольная» котельная-«невидимка».

Эксплуатация котельной проходила в условиях наглого нарушения требований как проектной документации, так и законодательства, призванного стоять на страже окружающей среды, атмосферного воздуха.

Прокурор был вынужден через суд потребовать от организации, которой собственники помещений в торговом центре поручили управлять общим имуществом и эксплуатировать центр, привести хозяйственную деятельность в соответствие с установленным порядком – перейти назад на централизованное теплоснабжение.

Организация в суд не явилась, но в письменном отзыве признала прокурорские требования. Суд также полностью удовлетворил исковые требования силовиков. У проигравшего ответчика есть время для подачи апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. Но, полагаем, в сложившихся обстоятельствах  он вряд ли будет это делать.

Фото: pixabay.com

Все новости

Улан-Удэ и Иркутск свяжут дневным поездом
11.05.2023 в 10:21
В Бурятии молодой водитель протаранил забор
11.05.2023 в 10:07
В Бурятии в майские праздники оживилась российско-монгольская граница
11.05.2023 в 10:06
Торговый центр в Бурятии поймали на использовании «подпольной» котельной
11.05.2023 в 10:00
Владимир Путин поручил превратить Улан-Удэ в «город-сказку»
11.05.2023 в 09:52
В Бурятии назначен Гусиноозерский межрайонный прокурор
11.05.2023 в 09:44
Проверка товара из интернет-магазина
11.05.2023 в 09:00
В Бурятии детская травля переросла в затяжную «войну»
11.05.2023 в 06:00
В Улан-Удэ сельские школьники обворовали парфюмерный магазин
10.05.2023 в 17:33
В Улан-Удэ проверяют более 1,5 тыс пожарных гидрантов
10.05.2023 в 17:22
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 мая

Читайте также
Улан-Удэ и Иркутск свяжут дневным поездом
Он будет курсировать пять дней в неделю с 30 мая по 28 августа
11.05.2023 в 10:21
В Бурятии в майские праздники оживилась российско-монгольская граница
Дни пиковых нагрузок - более 2000 человек в сутки - пришлись День Победы - 8-9 мая
11.05.2023 в 10:06
В Бурятии назначен Гусиноозерский межрайонный прокурор
Алексей Орлов окончил юридический факультет БГУ, в органах прокуратуры республики - с января 2003 года


11.05.2023 в 09:44
Проверка товара из интернет-магазина
Что важно знать?
11.05.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru