Торговый центр в Бурятии поймали на использовании «подпольной» котельной

Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор, проводивший проверку в рамках своих полномочий, неожиданно обнаружил, что один из торговых центров использует свою котельную, чего раньше не было.Изучение ситуации показало, что торговый центр с начала отопительного сезона 2022-2023 гг. прекратил потреблять тепловую энергию от централизованной ресурсоснабжающей организации – стал отапливать свои помещения за счет собственной котельной.Но проблема состояла в том, что проектная документация, согласно которой был построен центр, не предусматривала возможности строительства и эксплуатации котельной в целях осуществления деятельности торгового объекта. Единственным разрешенным способом отопления являлось централизованное отопление.Более того, котельная на государственный учет поставлена не была и, вообще, ее размещение не было согласовано соответствующим органом власти (в сфере охраны окружающей среды). Это была фактически «подпольная» котельная-«невидимка».Эксплуатация котельной проходила в условиях наглого нарушения требований как проектной документации, так и законодательства, призванного стоять на страже окружающей среды, атмосферного воздуха.Прокурор был вынужден через суд потребовать от организации, которой собственники помещений в торговом центре поручили управлять общим имуществом и эксплуатировать центр, привести хозяйственную деятельность в соответствие с установленным порядком – перейти назад на централизованное теплоснабжение.Организация в суд не явилась, но в письменном отзыве признала прокурорские требования. Суд также полностью удовлетворил исковые требования силовиков. У проигравшего ответчика есть время для подачи апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. Но, полагаем, в сложившихся обстоятельствах он вряд ли будет это делать.Фото: pixabay.com