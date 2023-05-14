На Байкале на льдине оказались не рыбаки, а нерпы

Напомним, сегодня в 12:54 от службы "112" спасателям поступило сообщение о том, что со слов очевидцев между населенным пунктом станции Переемная и Танхой Кабанского района на озере Байкал оторвалась льдина с 2-мя рыбаками. В 13:02 на место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО и администрация сельского поселения.Спасатели приехали на место, обследовали пять километров береговой линии. Льдину они нашли. На ней грелись на солнышке две нерпы. По всей видимости, машинист-очевидец, который подал сигнал о помощи, по ошибке принял их за людей. Спасатели возвращаются обратно.Фото: Pixabay.com