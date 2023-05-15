Вопрос: «Начался сезон клещей. Как правильно выбрать защитное средство?»

Марина Н.

Важно помнить, что насекомые (комары, мухи) и клещи могут переносить при укусах возбудителей опасных заболеваний. Один из способов защиты – это применение репеллентов.

Репелленты - вещества, отпугивающие (вызывающие реакцию избегания) у различных организмов. Наиболее часто этот термин применяют относительно членистоногих (насекомых и клещей), которые кусают людей и животных, и могут переносить при укусах возбудителей опасных заболеваний.

Наиболее часто применяют синтетические репеллентные вещества, которые обеспечивают более длительный защитный эффект от кровососущих членистоногих. Наиболее эффективное и длительное отпугивание различных групп насекомых обеспечивает ДЭТА, но одновременно это действующее вещество и более токсично, наименее токсично при более низкой эффективности вещество ИР3535, которое наиболее часто используют для производства репеллентных средств для детей.

Также часть репеллентных средств основана на натуральных веществах растительного происхождения - эфирных маслах (цитронеллы, герани, гвоздики, эвкалипта, и др.). Как правило, репеллентные средства на их основе имеют слабое и непродолжительное отпугивающее действие.

Помните! Длительность отпугивающего действия репеллентных средств, нанесенных на одежду, значительно больше, чем нанесенных на кожу людей. На одежде репелленты сохраняют активность в течение нескольких дней, а на коже всего несколько часов. При нанесении на одежду защитный эффект репеллентов может длиться более 20 суток. Следует учитывать, что токсический эффект любого репеллентного средства при нанесении на одежду минимальный, поэтому некоторые средства в аэрозольной форме разрешены для применения взрослым людям при нанесении и на кожу, и на одежду, а детям - только на одежду.

Формы репеллентных средств разнообразны. Для нанесения только на кожу предназначены кремы, гели, лосьоны, карандаши, эмульсии и салфетки. Аэрозольные упаковки с газом-пропеллентом и спреи (беспропеллентные аэрозольные упаковки) с механическими разбрызгивателями предназначены для нанесения и на кожу (сначала распылить на ладонь и равномерно распределить на открытые части тела), и на одежду.

Для правильного выбора репеллентного средства необходимо помнить:

– Каждое репеллентное средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации, номер которого указан в документах для реализации. В реестре дезинфекционных средств указаны разрешенные для продажи на территории РФ репеллентные средства. По номеру госрегистрации или названию средства можно получить дополнительную информацию о каждом репеллентном средстве.

– Вся информация о назначении средства, способе применения и мерах предосторожности, изготовителе и др. изложена на этикетке, которая разработана для его государственной регистрации.

– Выбирать репеллентное средство для покупки следует, исходя из условий, в которых вы планируете находиться, и данных о действующих веществах и их активности, указанных на этикетке.

Важно! Репеллентных средств длительного действия (более 4 часов при нанесении на кожу) разрешенных для нанесения на кожу детей не существует.

Для защиты от клещей рекомендуется применять акарицидные (инсектоакарицидные) или инсектоакарицидно-репеллентные средства, предназначенные для обработки одежды специально для защиты от клещей. При правильном применении такие средства обеспечивают практически полную защиту.