Общество 17.05.2023 в 09:54

Вокзал Улан-Удэ востребован у маломобильных пассажиров

Помощь на вокзалах ВСЖД получили почти 2,5 тыс маломобильных путешественников
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Вокзал Улан-Удэ востребован у маломобильных пассажиров
С начала года 2460 маломобильных пассажиров получили необходимую помощь на вокзалах Иркутской области и Бурятии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на специальные услуги вырос на 23%, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.

Наиболее востребованными услуги были на вокзалах Иркутск-Пассажирский (1071), Улан-Удэ (560) и Тайшет (168).

Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00 (доб. 1). Их можно оставить за трое суток, но не менее чем за 24 часа до посещения вокзального комплекса. Услуги предоставляются бесплатно. Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД».

Фото: pixabay.com
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