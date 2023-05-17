Общество 17.05.2023 в 15:57
В Бурятии в окрестностях села лесники собрали аж три тонны отходов
«Невозможно наслаждаться природой, когда так много мусора», - отметили они
Текст: Евгения Гармаева
В Баргузинском районе сотрудники лесничества произвели очистку леса в окрестностях села Баргузин. Территорию очищали метр за метром и такими темпами собрали целых три тонны мусора.
Отметим, уборку проводили сотрудники Баргузинского лесничества и Усть-Баргузинского мехлесхоза совместно с сельским поселением «Баргузинское».
«В основном встречается бытовой мусор: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумага, шифер, металлолом. Невозможно наслаждаться природой, когда так много мусора. С командой более 30 человек мы постарались максимально очистить территории. Также обратились к руководителям местных учреждений, чтобы они провели работу со своими коллективами»,
- рассказал Сергей Максимов, участковый лесничий Баргузинского лесничества.
Фото: РАЛХ