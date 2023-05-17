Общество 17.05.2023 в 15:57

В Бурятии в окрестностях села лесники собрали аж три тонны отходов

«Невозможно наслаждаться природой, когда так много мусора», - отметили они
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в окрестностях села лесники собрали аж три тонны отходов

В Баргузинском районе сотрудники лесничества произвели очистку леса в окрестностях села Баргузин. Территорию очищали метр за метром и такими темпами собрали целых три тонны мусора.

«В основном встречается бытовой мусор: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумага, шифер, металлолом. Невозможно наслаждаться природой, когда так много мусора. С командой более 30 человек мы постарались максимально очистить территории. Также обратились к руководителям местных учреждений, чтобы они провели работу со своими коллективами»,

- рассказал Сергей Максимов, участковый лесничий Баргузинского лесничества.
  Отметим, уборку проводили сотрудники Баргузинского лесничества и Усть-Баргузинского мехлесхоза совместно с сельским поселением «Баргузинское».



Фото: РАЛХ

Теги
РАЛХ лес мусор

Все новости

В Бурятии в окрестностях села лесники собрали аж три тонны отходов
17.05.2023 в 15:57
Расходы родителей на школьные выпускные выросли
17.05.2023 в 15:43
В Улан-Удэ возле Гостиных рядов высадили свыше 670 саженцев
17.05.2023 в 15:43
Улан-удэнец украл у девочки смартфон за 60 тысяч рублей, сбыл его за бесценок и попался
17.05.2023 в 15:32
В Бурятии начнут отстрел бакланов
17.05.2023 в 15:11
Жителей Бурятии приглашают служить по контракту
17.05.2023 в 14:52
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
17.05.2023 в 14:22
В Улан-Удэ раскрыли тайну старорусского костюма
17.05.2023 в 14:20
В Бурятии определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2023»
17.05.2023 в 14:12
Давление - под контроль
17.05.2023 в 13:55
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
Расходы родителей на школьные выпускные выросли
Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям в среднем по России в 16 500 рублей

17.05.2023 в 15:43
В Улан-Удэ возле Гостиных рядов высадили свыше 670 саженцев
Все зеленые насаждения будут огорожены, чтобы их не вытоптали
17.05.2023 в 15:43
В Бурятии начнут отстрел бакланов
Из-за истощения рыбных запасов чиновники разрешили охоту на птиц
17.05.2023 в 15:11
Жителей Бурятии приглашают служить по контракту
Юрий Трутнев рассказал, чего не хватает бойцам на передовой
17.05.2023 в 14:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru