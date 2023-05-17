В Бурятии в окрестностях села лесники собрали аж три тонны отходов

В Баргузинском районе сотрудники лесничества произвели очистку леса в окрестностях села Баргузин. Территорию очищали метр за метром и такими темпами собрали целых три тонны мусора.

«В основном встречается бытовой мусор: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумага, шифер, металлолом. Невозможно наслаждаться природой, когда так много мусора. С командой более 30 человек мы постарались максимально очистить территории. Также обратились к руководителям местных учреждений, чтобы они провели работу со своими коллективами»,



- рассказал Сергей Максимов, участковый лесничий Баргузинского лесничества.

