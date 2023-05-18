Общество 18.05.2023 в 17:04

В центре Улан-Удэ на выходных можно бесплатно сдать тест на ВИЧ

21 мая отмечают день памяти людей, умерших от СПИД
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Текст: Евгения Гармаева
В центре Улан-Удэ на выходных можно бесплатно сдать тест на ВИЧ

 Жители Бурятии смогут бесплатно и быстро пройти тест на ВИЧ в центре города. 21 мая на площади Революции города Улан-Удэ в 14:00 состоится крупномасштабная акция «Узнай больше о ВИЧ!», где можно анонимно, бесплатно и быстро сдать тест на ВИЧ всего за 10-15 минут и посмотреть концерт с молодыми бурятскими артистами. Также на акции будут разыгрываться призы за правильные ответы на вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся половым путем (ИППП) и наркомании.

 Как сообщает СПИД центр Бурятии, ежегодно в третье воскресенье мая проводится Международный день памяти людей, умерших от СПИД. В рамках этого дня Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД бесплатно проводит экспресс-тестирование на ВИЧ, лекции по профилактике ВИЧ-инфекции, акцию «Профилактический трамвай» и акцию «Информационная палатка».

«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в республике остается напряженной. В Республике Бурятия, начиная с 1990 года зарегистрированы 10 795 человек с ВИЧ-инфекцией, показатель распространенности составил 1098,6 на 100 тысяч населения. Умерло в Бурятии за все годы 3335 человек, из них на стадии СПИД – 1085. В 2023 году умерло 12 человек, от СПИДа – 7 человек. За 4 месяца 2023 года в Бурятии зарегистрировано 147 новых случаев ВИЧ-инфицирования. Преобладающим путем передачи ВИЧ-инфекции остается половой, он составил 95,2% от вновь выявленных случаев. Процент инфицированных парентеральным путем при употреблении наркотиков составил 3,4%. В России на 1 января 2023 года зарегистрированы 1 625 720 ВИЧ-инфицированных»,

- сообщают специалисты.



Фото: Номер один

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