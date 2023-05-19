Жители военного городка в Бурятии жалуются на отсутствие детской площадки

Жители военного городка в Заиграевском районе высказывают в соцсетях свое недовольство существующей детской площадкой. Для наглядности жители сфотографировали существующую площадку.

Ее действительно сложно назвать местом для отдыха и игр. Площадка состоит из двух заброшенных песочниц, которые заросли полынью, а также беседки с ветхим заборчиком.

«Из земли торчат только трубы от бывших качелей ещё со времён СССР. Площадок нет уже давно. Конечно, руками самих военных что-то устанавливалось, как могли оборудовали. Сами жильцы городка до сих пор собираются, подкрашивают. А что подкрашивать? Сейчас с материалами плохо, а глава района деньги выделять не хочет», - пишут возмущенные люди.

В комментариях люди пишут, что аналогичная ситуация наблюдается и в других военных городках Бурятии.

«Что уж про площадки детские говорить, они освещение сделать не могут. В Сосновом Бору с верхнего городка до нижнего когда пешком идёшь по тротуару, вообще ничего не освещается. Темно хоть глаз коли. Ни площадок детских, ни освещения, грязно. В подвалах вода стоит, дороги убитые, собаки стаями бегают и набрасываются на всех подряд», - делятся впечатлениями жители республики.

Напомним, летом 2021 года в одном из военных городков в Улан-Удэ первоклассник разбил голову на детской площадке. Мальчик упал с качели и разбил голову о бетонную плиту, которая находилась рядом с качелями.





Фото: соцсети