Общество 22.05.2023 в 10:02

В Улан-Удэ врачи пришили ребенку отрезанную руку

Мальчик попал под циркулярную пилу
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ врачи пришили ребенку отрезанную руку
В Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ врачи провели экстренную операцию ребенку, получившему тяжелое травматическое повреждение кисти руки в результате неосторожного обращения с циркулярной пилой.

Как рассказали в Минздраве Бурятии, мальчика доставили санавиацией из Петропавловской центральной районной больницы. В ДРКБ ребенка уже ждала бригада врачей. Четырехчасовая операция прошла успешно: мальчику сшили сосуды, восстановили локтевой нерв, частично сухожилия лучезапястного сустава и выполнили остеосинтез перелома локтевой кости. Благодаря слаженной командной работе медиков целостность правой руки у ребенка была сохранена.

- На данный момент заживление тканей проходит хорошо. Но впереди еще предстоят следующие этапы по восстановлению функций, длительная реабилитация. Проведены несколько телеконсультаций с федеральными медицинскими центрами, в том числе по переводу на следующий этап высокотехнологичной помощи, - сообщил лечащий врач мальчика травматолог-ортопед ДРКБ Соёл Цыденов.

21 мая ребенка отправили в Российскую детскую клиническую больницу им. Н.И. Пирогова в Москве, где ему предстоит дальнейшее поэтапное лечение и реабилитация.

Фото: pixabay.com
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