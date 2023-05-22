В Улан-Удэ врачи пришили ребенку отрезанную руку

В Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ врачи провели экстренную операцию ребенку, получившему тяжелое травматическое повреждение кисти руки в результате неосторожного обращения с циркулярной пилой.Как рассказали в Минздраве Бурятии, мальчика доставили санавиацией из Петропавловской центральной районной больницы. В ДРКБ ребенка уже ждала бригада врачей. Четырехчасовая операция прошла успешно: мальчику сшили сосуды, восстановили локтевой нерв, частично сухожилия лучезапястного сустава и выполнили остеосинтез перелома локтевой кости. Благодаря слаженной командной работе медиков целостность правой руки у ребенка была сохранена.- На данный момент заживление тканей проходит хорошо. Но впереди еще предстоят следующие этапы по восстановлению функций, длительная реабилитация. Проведены несколько телеконсультаций с федеральными медицинскими центрами, в том числе по переводу на следующий этап высокотехнологичной помощи, - сообщил лечащий врач мальчика травматолог-ортопед ДРКБ Соёл Цыденов.21 мая ребенка отправили в Российскую детскую клиническую больницу им. Н.И. Пирогова в Москве, где ему предстоит дальнейшее поэтапное лечение и реабилитация.Фото: pixabay.com