Общество 22.05.2023 в 15:43

Мэрию Улан-Удэ заставляют провести воду в 121-126 микрорайоны

Гражданам там выделяли участки под строительство, но про воду чиновники забыли
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Текст: Константин Воронов
Мэрию Улан-Удэ заставляют провести воду в 121-126 микрорайоны
В Улан-Удэ вступило в силу решение суда по иску прокуратуры Бурятии к мэрии города. Надзорное ведомство требовало от администрации обеспечить водоснабжением земельные участки в 121-126 микрорайонах.

Как отметили в прокуратуре, с 2010 по 2016 годы гражданам выдавали земельные участки для индивидуального жилищного строительства в этих микрорайонах.

«Однако участки не были обеспечены необходимой инфраструктурой – там отсутствовала централизованная система холодного водоснабжения и источники нецентрализованного водоснабжения. Администрацией Улан-Удэ меры по её созданию и развитию не проводились», - сообщили надзорщики.

Исполнение решения суда будет находиться на контроле прокуратуры.

Фото: «Номер один»
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