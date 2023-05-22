Мэрию Улан-Удэ заставляют провести воду в 121-126 микрорайоны

В Улан-Удэ вступило в силу решение суда по иску прокуратуры Бурятии к мэрии города. Надзорное ведомство требовало от администрации обеспечить водоснабжением земельные участки в 121-126 микрорайонах.Как отметили в прокуратуре, с 2010 по 2016 годы гражданам выдавали земельные участки для индивидуального жилищного строительства в этих микрорайонах.«Однако участки не были обеспечены необходимой инфраструктурой – там отсутствовала централизованная система холодного водоснабжения и источники нецентрализованного водоснабжения. Администрацией Улан-Удэ меры по её созданию и развитию не проводились», - сообщили надзорщики.Исполнение решения суда будет находиться на контроле прокуратуры.Фото: «Номер один»