Общество 22.05.2023 в 15:43
Мэрию Улан-Удэ заставляют провести воду в 121-126 микрорайоны
Гражданам там выделяли участки под строительство, но про воду чиновники забыли
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вступило в силу решение суда по иску прокуратуры Бурятии к мэрии города. Надзорное ведомство требовало от администрации обеспечить водоснабжением земельные участки в 121-126 микрорайонах.
Как отметили в прокуратуре, с 2010 по 2016 годы гражданам выдавали земельные участки для индивидуального жилищного строительства в этих микрорайонах.
«Однако участки не были обеспечены необходимой инфраструктурой – там отсутствовала централизованная система холодного водоснабжения и источники нецентрализованного водоснабжения. Администрацией Улан-Удэ меры по её созданию и развитию не проводились», - сообщили надзорщики.
Исполнение решения суда будет находиться на контроле прокуратуры.
Фото: «Номер один»
Как отметили в прокуратуре, с 2010 по 2016 годы гражданам выдавали земельные участки для индивидуального жилищного строительства в этих микрорайонах.
«Однако участки не были обеспечены необходимой инфраструктурой – там отсутствовала централизованная система холодного водоснабжения и источники нецентрализованного водоснабжения. Администрацией Улан-Удэ меры по её созданию и развитию не проводились», - сообщили надзорщики.
Исполнение решения суда будет находиться на контроле прокуратуры.
Фото: «Номер один»
Тегимэрия прокуратура