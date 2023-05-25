Общество 25.05.2023 в 12:04

Как вырастить «аптеку» даже на балконе

Специалисты расскажут об этом желающим заняться лекарственным растениеводством
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Текст: Номер один
Как вырастить «аптеку» даже на балконе
«Аптекарский огород - здоровье в дом». Вебинар под таким названием состоится 26-28 мая. Как создать «аптекарский огород» на дачах, огородах и приусадебных участках и даже на балконе и подоконнике? А также – как можно заниматься выращиванием лекарственных растений на промышленных плантациях? Ответы на эти вопросы можно получить на специальном вебинаре. Трехдневный интенсив пройдет в онлайн формате, сообщили в минпромторге Бурятии.

В течение трёх дней будут рассмотрены более 20 видов востребованных лекарственных культур западной и восточной медицины, в том числе редкие и исчезающие растения Красной книги. Для каждого вида будут даны пояснения о применении в медицине, а также – о специфике проведения агротехнических мероприятий, включая подготовку к посеву (посадке), уход за растениями, уборку урожая, время сбора и сроки хранения, примерная смета расходов и доходов выращивания лекарственных культур для агробизнеса.

Вебинар проведут Лариса Бочанова, координатор проекта «Центр компетенций по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории» и Андрей Цицилин, кандидат биологических наук, заведующий Ботаническим садом Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР, Москва)

В рамках первого дня акцент будет сделан на лекарственные растения, которые можно выращивать дома и на балконе, на дачах, огородах и приусадебных участках. Лариса Бочанова поделится пятилетним опытом выращивания лекарственных растений в Байкальском регионе (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край), который был получен благодаря федеральной и региональной грантовой поддержке.

Далее эксперты продемонстрируют бизнес-модель развития территории на принципах кооперации в формате «Аптекарский огород на «дальневосточных» гектарах. Заключительный, третий день вебинара – практико-ориентированный. На основе представленных бизнес-моделей, вместе с экспертом можно будет выяснить – что, как и для кого выращивать в каждом конкретном случае?

По оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ), лекарственное растениеводство и превентивная медицина – одно из самых перспективных направлений сельского хозяйства, имеющее экспортный потенциал. Рынок экстрактов, бадов, фармпрепаратов на основе лекарственного сырья только в Китае в 2020 году оценивался более 200 млрд долларов. При этом каждые 5-6 лет объем рынка удваивается.

Вебинар организован ООО «Научно-практическая лаборатория ЭКОСФЕРА» для  проекта «Школа здоровья: 21 шаг к себе». Проект реализуется при поддержке правительства Бурятии и Центра предпринимательства «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Вебинар пройдет 26, 27, 28 мая с 17:00 до 20:00.

Фото: agency03.ru
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