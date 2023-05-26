Общество 26.05.2023 в 12:51
Сварщики в Бурятии могут зарабатывать от 92 до 172 тыс рублей
Средняя предлагаемая зарплата для сварщиков в России в этом году достигла 75 тыс рублей
Текст: Номер один
В России сегодня, 26 мая, отмечают свой профессиональный праздник сварщики. Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, в каких регионах страны для этих специалистов открывают большее число вакансий, а также, где работодатели предлагают сварщикам самые высокие зарплаты.
В 2023 году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 18%. Наиболее высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Башкирии – с января по май 2023 здесь было открыто 5,4% от всех вакансий для сварщиков в России. На втором и третьем местах – Челябинская и Свердловская области (по 5%). Бурятия оказалась на 56-м месте. Всего на Дальнем Востоке размещено 5% от общего числа таких предложений со всей страны.
Больше всего вакансий для сварщиков с начала года на Дальнем Востоке опубликовали работодатели из Хабаровского края (более 500 или 1,4% от общего числа вакансий). Свыше 200 вакансий разместили компании из Приморья (0,8%), Амурской области (0,7%) и Забайкальского края (0,6%). Более 150 – в Якутии и Бурятии (0,5% и 0,4% соответственно). Меньше всего – работодатели Чукотского автономного округа (0,01%).
В разрезе отраслей в целом по стране больше всего в сварщиках сейчас нуждаются компании из строительной отрасли, на них приходится 16% от всех актуальных в этом году вакансий. Далее – компании из направления «Металлургия, металлообработка» (12%), «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 8%), «Автомобильный бизнес» (7%), «Услуги для бизнеса» (5%), «Добывающая отрасль» (3%).
Средняя предлагаемая зарплата для сварщиков в России в этом году достигла 75 тысяч рублей, однако, во всех регионах страны максимальные зарплатные предложения для них превышают 100 тысяч рублей.
По данным сервиса «Люди в цифрах», наиболее высокий диапазон зарплат в регионах ДФО для сварщиков зафиксирован в Магаданской области (130 546 - 172 414 руб). Помимо этого, в списке регионов, где «вилка» предлагаемых зарплат начинается от 100 тысяч рублей и выше - Чукотский АО (120 690 - 216 092 руб), Якутия (114 943 - 189 655 руб), Забайкальский край (103 448 - 172 414 руб). Самый низкий уровень заработных плат среди регионов Дальнего Востока для сварщиков зафиксирован в Приморском крае (76 782 – 149 425 руб). В Бурятии специалисты могут зарабатывать в среднем 91 954 - 172 414 руб.
Одна из причин высокого уровня зарплат для сварщиков – большая доля вахтовых вакансий, на них приходится 41% от всех предложений о работе, причем за год количество вакансий с «вахтой» выросло на 7%. Кроме того, работодатели предпочитают нанимать опытных специалистов – 66% вакансий предполагают наличие у кандидатов опыта от 1 до 3 лет, еще 25% - от 3 до 6 лет, 1% - более 6 лет. И только 7% предложений доступны для кандидатов без опыта.
Фото: «Водоканал»
В 2023 году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 18%. Наиболее высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Башкирии – с января по май 2023 здесь было открыто 5,4% от всех вакансий для сварщиков в России. На втором и третьем местах – Челябинская и Свердловская области (по 5%). Бурятия оказалась на 56-м месте. Всего на Дальнем Востоке размещено 5% от общего числа таких предложений со всей страны.
Больше всего вакансий для сварщиков с начала года на Дальнем Востоке опубликовали работодатели из Хабаровского края (более 500 или 1,4% от общего числа вакансий). Свыше 200 вакансий разместили компании из Приморья (0,8%), Амурской области (0,7%) и Забайкальского края (0,6%). Более 150 – в Якутии и Бурятии (0,5% и 0,4% соответственно). Меньше всего – работодатели Чукотского автономного округа (0,01%).
В разрезе отраслей в целом по стране больше всего в сварщиках сейчас нуждаются компании из строительной отрасли, на них приходится 16% от всех актуальных в этом году вакансий. Далее – компании из направления «Металлургия, металлообработка» (12%), «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 8%), «Автомобильный бизнес» (7%), «Услуги для бизнеса» (5%), «Добывающая отрасль» (3%).
Средняя предлагаемая зарплата для сварщиков в России в этом году достигла 75 тысяч рублей, однако, во всех регионах страны максимальные зарплатные предложения для них превышают 100 тысяч рублей.
По данным сервиса «Люди в цифрах», наиболее высокий диапазон зарплат в регионах ДФО для сварщиков зафиксирован в Магаданской области (130 546 - 172 414 руб). Помимо этого, в списке регионов, где «вилка» предлагаемых зарплат начинается от 100 тысяч рублей и выше - Чукотский АО (120 690 - 216 092 руб), Якутия (114 943 - 189 655 руб), Забайкальский край (103 448 - 172 414 руб). Самый низкий уровень заработных плат среди регионов Дальнего Востока для сварщиков зафиксирован в Приморском крае (76 782 – 149 425 руб). В Бурятии специалисты могут зарабатывать в среднем 91 954 - 172 414 руб.
Одна из причин высокого уровня зарплат для сварщиков – большая доля вахтовых вакансий, на них приходится 41% от всех предложений о работе, причем за год количество вакансий с «вахтой» выросло на 7%. Кроме того, работодатели предпочитают нанимать опытных специалистов – 66% вакансий предполагают наличие у кандидатов опыта от 1 до 3 лет, еще 25% - от 3 до 6 лет, 1% - более 6 лет. И только 7% предложений доступны для кандидатов без опыта.
Фото: «Водоканал»