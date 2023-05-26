Общество 26.05.2023 в 17:02

В Бурятии начали штрафовать владельцев заброшенных земель

Заросшие травой участки являются потенциальными источниками пожаров
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии начали штрафовать владельцев заброшенных земель
В Бурятии начали штрафовать владельцев заброшенных сельхозучастков. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в Кабанском районе хозяина двух таких участков общей площадью 34 га оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Как отмечают в агентстве, в республике сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. Наибольшую опасность для населенных пунктов представляют загорания сухой травы. С начала года в Бурятии зарегистрировано уже 518 таких случаев. Площадь, пройденная огнём, составила 4844 га. Земли сельскохозяйственных назначений горели 178 раз на площади 2285 га.

«Участки, заросшие сухой травой, на которых земля не обрабатывается уже несколько лет, является потенциальным источником возгорания. Выездные обследования таких участков по республике будут проводиться ежедневно в разных районах республики», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Владельцам заброшенных участков будут вручать предупреждение о том, что они в течение месяца обязаны приступить к обработке земли. Также на них будет налагаться штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. В случае невыполнения предписания материалы направятся в суд для дальнейшего изъятия участка. Такое право предусмотрено Гражданским кодексом РФ.

Напомним, ранее Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии сообщило, что с начала этого года в республике проконтролировано более 10 тысяч гектаров сельхозземель. Сорняки найдены на 5 тысячах гектаров, что составляет 50% от проконтролированной площади.

Фото: «Номер один»
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