Выпущена почтовая марка, посвящённая 100-летию Бурятии

В центральное почтовое отделение Улан-Удэ поступил ограниченный тираж юбилейных почтовых марок в честь 100-летия Бурятии — 200 штук, сообщили в отделе по по корпоративным коммуникациям Макрорегион Сибирь «Почты России».Юбилейная продукция вышла в форме почтового блока, т.е. марки, напечатанной на небольшом листке с полями. В первую очередь это филателистический сувенир, но его можно использовать и в качестве знака почтовой оплаты. Номинал марки – 120 руб. Почтовый блок украшен национальным орнаментом, изображениями основных достопримечательностей региона, гербом и цифрой 100. На круглой марке – юбилейная дата.К конверту также изготовили специальный почтовый штемпель с изображением герба Республики Бурятия. Поставить его оттиск на конверты или открытки можно только 30 мая в центральном почтовом отделении Улан-Удэ 670000 по адресу: ул. Ленина, 61.«Мы гордимся, что теперь в почтовом обращении есть марка, посвященная нашей земле, благодаря которой каждый житель России имеет возможность познакомиться с достопримечательностями и культурой Бурятии. Может для кого-то она станет решающим «знаком» для посещения республики. Совместно с АО «Марка» и Почтой России мы участвовали в разработке дизайна почтового блока и разместили на ней самые узнаваемые и исторически значимые символы Бурятии», - рассказала министр культуры республики Соелма Дагаева.«Это и главная святыня буддизма в России - Дворец нетленного тела Хамбо-ламы Итигэлова. Хочется отметить, что орнаменты, изображенные в уголках марки, располагаются на его фасадах. И триумфальная арка «Царские ворота», которая была возведена ко дню города в 2006 году. Она является копией арки, построенной в 1891 году в честь приезда цесаревича Николая Александровича. И старообрядческая Никольская церковь, перевезенная в Этнографический музей народов Забайкалья из Мухоршибирского района в 1971 году. И скульптура «Мать Бурятия», которая встречает гостей, приезжающих в наш солнечный город. И маяк, расположенный в Байкальской гавани (п. Турка). И гордость Бурятии – Театр оперы и балета. Один из самых красивых памятников архитектуры. Кроме объектов культурного наследия и архитектурных сооружений на марке изображены и представители фауны. Это рысь и нерпа – символ Байкала, привлекающий гостей в республику со всего мира», - отметила министр.«Марка выпущена ограниченным тиражом, в будущем она будет иметь высокую филателистическую ценность. К этой же юбилейной дате приурочен выпуск уникального специального штемпеля, которым сегодня мы погасили юбилейную марку. Поэтому успевайте приобрести, стоимость марки 120 руб», - призвала она жителей республики.Фото: «Почта России»