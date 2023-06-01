Детские лагеря и санатории ВСЖД начинают летний сезон

Компания РЖД оказала поддержку в размере 150 млн рублей на подготовку и проведение детской оздоровительной кампании в социальных учреждениях Восточно-Сибирской железной дороги, сообщили в ее пресс-службе.В течение нескольких смен, каждая из которых продлится 21 день, загородные лагеря магистрали посетят более 3 тыс детей. Большая часть ребят отдохнут в загородных оздоровительных лагерях «Сибиряк» и «Огоньки», расположенных в Бурятии и Иркутской области. Встречать юных гостей здесь будут с 16 июня.Санатории-профилактории «Иркутский», «Солнечный» и «Подлеморье» свои двери для детей откроют уже сегодня – в День защиты детей. Помимо этого, в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Экспресс» города Сочи и оздоровительном лагере «Зеленый огонек» в Туапсе отдохнут и укрепят свое здоровье 200 детей.Фото: company.rzd.ru