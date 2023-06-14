Общество 14.06.2023 в 14:11

Свыше трехсот выпускников в Улан-Удэ претендуют на медали

ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 8 учащихся
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Текст: Константин Воронов
Свыше трехсот выпускников в Улан-Удэ претендуют на медали
В Улан-Удэ стали известны результаты сдачи единых государственных экзаменов по химии, литературе и географии. Как сообщили в мэрии города, по итогам ЕГЭ высший балл по химии получили два выпускника – из школы №19 и гимназии №33, по литературе – шесть человек. Это два выпускника лингвистической гимназии №3 и по одному выпускнику школ №12, 26, 32, 47.

- Есть и высокобалльные результаты. К ним относятся те, кто получил результаты от 80 до 100 баллов. Таких у нас по литературе 49 человек – 29%, по химии 42 человека - это 10%. Также в этом году 340 выпускников претендуют на медали. Ждем окончания сдачи экзаменов по русскому языку и профильной математике - для того, чтобы претенденты прошли порог в 70 баллов, а по экзаменам по выбору преодолели минимальный порог, - сообщила председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Всего в 2023 году государственную итоговую аттестацию в 9-11 классах проходят 9389 выпускников. Из них 2997 учащихся 11 классов и 6392 девятиклассника.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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