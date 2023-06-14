Общество 14.06.2023 в 16:10

Центр Улан-Удэ в День города закроют для движения

Автобусы и трамваи будут работать до полуночи
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Текст: Константин Воронов
Центр Улан-Удэ в День города закроют для движения
В Улан-Удэ движение общественного транспорта 17 июня в связи с проведением Дня города продлят до 00:30, сообщили в мэрии. Площадь Советов и прилегающие улицы Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова, а также проспект Победы будут закрыты для автотранспорта с 6 утра до 24 ночи. Объезд будет осуществляться по улицам Коммунистическая, Смолина и Борсоева.

17 июня автобусы будут ездить по своим графикам рабочего дня, при этом на всех маршрутах, проходящих через площадь Советов, движение продлится до 00:30 ночи. То есть отправление последних автобусов с площади Советов будет в районе полуночи.

МУП «Городские маршруты» с вечера продлят работу 44 автобусов. Трамваи также будут работать по графику рабочего дня и курсировать до полуночи. Работу 14 вагонов продлят до 00:30 часов.

На маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками - №№ 2, 3, 15, 29, 30, 37, 40, 55, 56, 77, 59, 82, 95, 97, 19, 33, 46, 92 - в позднее время будет организована работа на каждом маршруте от 5 до 15 единиц транспорта - всего свыше ста автобусов.



Фото: «Номер один»
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