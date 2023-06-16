Общество 16.06.2023 в 12:10

В пригородном с Улан-Удэ селе Сотниково построят теплую улицу

Впервые в Бурятии планируют создать всесезонное пространство для отдыха  
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В пригородном с Улан-Удэ селе Сотниково построят теплую улицу
Многофункциональное пространство планируют построить в селе Сотниково Иволгинского района. По проекту в селе установят различные модульные сооружения. Такое архитектурное решение позволит проводить время в парке не только при теплой погоде, но и в холодные дни.

Концепция благоустройства общественной территории будет направлена на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды, который проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в Центре компетенций по вопросам городской среды Бурятии.  

Территория, которую хотят благоустроить, находится недалеко от федеральной трассы «Байкал». Пока это просто пустырь, но совсем скоро площадка может стать любимым местом сельчан. Перед разработкой проекта архитекторы провели среди них опрос. Он показал, что больше всего в селе не хватает мест для отдыха с семьей, зеленых зон и пространств для проведения мероприятий. Концепция нового парка будет отвечать пожеланиям жителей.  

«Отличительная особенность проекта – способность площадки трансформироваться под любой формат и время года. Так, на территории планируется установить блочно-модульные сооружения. Один из таких блоков будет предназначен для проведения концертов, ярмарок, выставок. А второй блок – образовательный, в нем можно будет проводить семинары, приходить поработать или почитать. Блоки между собой будут соединены теплой улицей, которую планируют обустроить для отдыха», - рассказала руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.  

Помимо этого, архитекторы предлагают разместить на территории детскую и воркаут площадки, обустроить парковку и провести озеленение. Сейчас завершается разработка концепции и до 20 июня будет направлена заявка на участие в конкурсе.  

Напомним, результаты конкурса Минстрой России объявит до 1 сентября 2023 года. А победители получат гранты на благоустройство территорий в размере от 50 до 150 млн руб.

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды Бурятии
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